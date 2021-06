Dalla Francia - Amine Adli sedotto dal progetto del Milan, il Tolosa chiede 7 milioni

Amine Adli ha catturato l'interesse di diverse squadre europee, scrive FootMercato.net. Il giovane diamante del Tolosa, eletto miglior giocatore della Ligue 2 della stagione appena conclusa, è stato vicino al trasferimento al Marsiglia durante il calciomercato di gennaio, ma la volontà del Tolosa di non lasciarlo andare e le conseguente richieste ritenute troppo alte dal presidente marsigliese Longoria non hanno portato alla conclusione dell'affare.

Ora la situazione è cambiata, scrive il portale di calciomercato francese. Adli andrà in scadenza nel 2022 e il Tolosa potrebbe lasciato andare per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. La squadra più interessata al giocatore è proprio il Milan, con il giocatore che vedrebbe di buon occhio un trasferimento all'estero. I rossoneri non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale al Tolosa, ma Amine Adli apprezza ed è rimasto affascinato dal progetto del Diavolo. Le trattative potrebbero entrare nel vivo in tempi brevi.