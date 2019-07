Dalla presentazione del progetto alla costruzione del nuovo stadio: Milan e Inter rompono gli indugi, ecco i prossimi passi

Dopo tante voci ed inscrezioni, Milan e Inter sono in procinto di fare il loro primo passo ufficiale verso la costruzione del nuovo stadio: il progetto condiviso è infatti pronto e tra martedì e mercoledì della prossima settimana verrà presentato al Comune di Milano. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport che spiega che già ieri mattina c'è stato un incontro tra il sindaco Sala, e il d.g. di Palazzo Marino Christian Malangone e i rappresentanti dei due club milanesi (Scaroni e Gazidis per il Milan, l'ad Antonello per l'Inter).

ACCELERATA - Negli ultimi giorni, c' stata quindi l'accelerata tanto attesa e ora Milan e Inter sono pronte per mostrare al Comune il loro progetto per la costruzione del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nella zona dei parcheggi di oggi e dovrebbe portare poi all’abbattimento di San Siro. Le due società ci stanno lavorando dallo scorso mese di novembre, ma solo ora hanno rotto gli indugi e adesso sono pronte per presentare il masterplan con cui rossoneri e nerazzurri chiederanno le autorizzazioni per procedere.

DUE NODI - Ci sono però due nodi importanti da sciogliere, cioè le volumetrie, che sembrerebbero troppo corpose, e la famosa questione delle Olimpiadi invernali: il Comune vuole infatti che sia l'attuale San Siro ad ospitare la cerimonia d'inaugurazione e non vuole che ci sia nessun cantiere attorno allo stadio nel 2026. Milan e Inter, invece, premono per avere al più presto uno stadio moderno capace di generare ricavi importanti e puntano ad avere il nuovo impianto a partire dalla stagione 2024-2025.

SCALETTA - I due club hanno già pronto il loro programma: come riporta sempre La Gazzetta dello Sport, dopo la presentazione dello studio di fattibilità (nel rispetto della legge sugli stadi), puntano infatti a presentare il progetto completo entro la fine del 2019. Per le autorizzazioni sarà necessario tutto il 2020, mentre la costruzione del nuovo impianto, che avrà 60-65 mila posti, è prevista per il 2021. Oltre allo stadio, ci sarà anche un’ampia zona verde e una zona commerciale con alberghi e negozi, che trasformeranno l’intero quartiere rendendolo appetibile tutti i giorni, non solo per le partite.