Daniel al Monza: dopo 72 anni finisce la dinastia dei Maldini al Milan

Con l’addio di Daniel, al Milan finisce definitivamente la dinastia Maldini, dopo 70 anni e al 125esimo compleanno della società rossonera. Questa sarà la prima stagione in cui quel cognome, che in quelle zone è quasi un titolo nobiliare, non farà più parte di Milanello.

Sì, perché il primo Maldini entra nella storia del Milan quasi 10 anni prima che il centro sportivo rossonero venisse costruito. Era il 1954, "in Italia iniziano le prime trasmissioni in bianco e nero, non erano ancora stati inventati i telefoni, la Germania Ovest vince il suo primo titolo mondiale e la Mercedes presenta la sua storica macchina ad ala di gabbiano" dice Sky Sport riaprendo i libri di storia. Nonno Cesare, nato da terzino, sbocciato centrale e confermatosi libero, è il primo capitano del Milan ad alzare l'allora Coppa dei Campioni nel 1963 nella finalissima di Londra contro il Benfica di Eusebio. In totale vince altri 4 campionati, una Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe, con i tifosi rossoneri che nel giorno della sua ultima ultima partita (vs Catania 20/05/66) credevano di non poter godere delle giocate di un giocatore più forte. Al termine dell'attività agonistica, Cesare rimase in seno al Milan lavorando dal 1967 come assistente di Nereo Rocco, per poi intraprendere dal 1971 la carriera di allenatore, rimanendo alla guida del Diavolo per tre stagioni togliendosi la soddisfazione di vincere nello stesso anno (1973) Coppa delle Coppe e Coppa Italia.

Neanche 20 anni dopo l'addio al calcio di Cesare, ecco Paolo Maldini, che firma il suo primo contratto con il Milan nel 1978, anno del Mondiale vinto in casa dall'Argentina e del secondo di vita della Apple. Il figlio di Cesare indosserà la maglia numero 3 del Milan per 902 volte in carriera, più di tutti, facendolo diventare un numero iconico (oltre che ritirato dalla società), e vincerà più di tutti, seguendo le orme del padre vincendo la Champions League per ben cinque volte non solo da calciatore ma anche da capitano, alzandola al cielo per ben due volte con la fascia al braccio (2003 Manchester, 2007 Atene). A differenza di Cesare, che ha giocato anche con il Torino e la Triestina, Paolo ha sempre e solo vestito i colori rossoneri in carriera, non solo da calciatore ma anche da dirigente, ruolo che ha ricoperto dal 2018 fino al giugno 2023, periodo nel quale si è riuscito a togliere anche delle soddisfazioni, come il ritorno in Champions League dopo 7 anni del Milan e lo Scudetto vinto nella stagione 2021/22.

Dal primo capitano, Cesare, dall'ultimo, Paolo. Si pronosticava un percorso simile anche per Daniel: prima le giovanili, poi la prima squadra. Un gol, il primo in Serie A nell'anno dello Scudetto contro lo Spezia, poi i prestiti proprio in ligura, Empoli e Monza, dove tornerà questa volta a titolo definitivo (CLICCA QUI) con la possibilità di crescere e consacrarsi una volta e per tutte sotto l'ala protettrice di uno che la dinastia Maldini la conosce piuttosto bene: Adriano Galliani.

Una famosa canzone di Antonello Venditti dice però che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, ndissolubili, inseparabili", un po' come quello della famiglia Maldini con il Milan, e chissà che questo ritornello, un domani, non possa diventare realtà.

FINISCE LA DINASTIA MALDINI: NUMERI E PALMARES

Cesare Maldini: 12 stagioni (1954-1966), 399 presenze, 3 gol.

Palmares giocatore: 1x Coppa dei Campioni (1963); 1x Coppa Latina (1956); 4x Scudetto (1955, 1957, 1959, 1962).

Palmares alleantore: 1x Coppa Italia (1973); 1x Coppa delle Coppe (1973).

Paolo Maldini: 25 stagioni (1978-2009), 902 presenze, 33 gol e 43 assist.

Palmares: 5x Champions League (1989,1990,1994,2003,2007); 1x Mondiale per Club FIFA (2008); 7x Scudetto (1998, 1992,1993,1994,1996,1999,2004); 5x Supercoppa UEFA (1990,1991, 1995, 2003, 2007); 1x Coppa Italia (2003), 5x Supercoppa Italiana (1988, 1992, 1993,1994, 2004); 2x Coppa Intercontinentale (1989, 1990).

Daniel Maldini: 3 stagioni (2019-2022), 24 presenze, 1 gol

Palmares: 1x Scudetto (2022)