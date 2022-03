Derby, di nuovo errori contro il Milan: Aia, ci svegliamo? (PODCAST)

MilanNews.it

Sembrano quasi passare inosservati, nella narrazione post gara, due episodi che avrebbero potuto indirizzare nettamente l’andamento del derby di ieri sera e, in generale, della qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Gli episodi in questione sono entrambi nel secondo tempo e accadono nelle due aree di rigore. Il primo è il placcaggio di Skriniar ai danni di Giroud. Netto, lampante, solare, con Mariani che ha visuale piena di quanto accaduto. Ma né per lui né per il Var c’è niente. Eppure l’attaccante milanista viene affossato nel cuore dell’area di rigore tra le proteste dello stadio e dei giocatori rossoneri.

Il secondo episodio accade nell’area milanista ed è il pestone di Lautaro Martinez su Mike Maignan. Il piede dell’argentino è spianato con i tacchetti che affondano il colpo, con il danno che viene procurato a palla lontana. C’è il giallo, ma per dinamica e impatto, il colore del cartellino poteva essere un altro.

Aia, che facciamo, ci diamo una svegliata?

