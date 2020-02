Derby vinto e secondo posto: il Milan di Ganz è formato Champions

"Volevo assolutamente portare la squadra alla vittoria perché il derby è comunque il derby e aver vinto ci carica ancora di più." Queste le parole di capitan Giacinti ai microfoni di MilanTv nel post derby. Le ragazze rossonere hanno vinto il quarto derby su quattro giocati nella storia del calcio femminile. La reazione al gol dell'Inter in apertura secondo tempo è stata incredibile: un Milan indemoniato che voleva vincere a tutti i costi una partita così importante. La lotta Champions ora si infiamma: grazie al pari tra Juventus e Fiorentina, le ragazze di Maurizio Ganz possono credere veramente all'obiettivo Champions League, che lo scorso anno svanì nelle ultime giornate di campionato.

QUATTRO SU QUATTRO - Il derby è sempre il derby e vincerlo significa sempre tanto. Il Milan in quattro derby disputati negli ultimi due anni ha vinto in tutti i casi. Lo scorso anno in Coppa Italia con un netto 5-3 e quest'anno altre tre volte: 3-1 all'andata, 4-1 in Coppa Italia e 2-1 al ritorno. Questa volta, però, la vittoria è frutto di una grande prestazione delle rossonere: sotto 1-0 ad inizio ripresa, Thorvaldssdottir e Giacinti ribaltano la gara.

LA CORSA CHAMPIONS - Grazie al pareggio tra Juve e Fiorentina e la vittoria del derby, il Milan femminile si ritrova al secondo a pari punti con la viola. Ora la Champions League diventa un obiettivo a tutti gli effetti, anche con un occhio alla vetta: le bianconere sono solo a 6 distanze dalle ragazze di Ganz. Da ora in poi ogni gara, anche la più scontata, sarà cruciale per la stagione delle rossonere che non posso fare altro che crederci: Giacinti sembra di essere tornata sui livelli dello scorso anno e il nuovo innesto Thorvaldssdottir sembra aver dato una marcia in più lì davanti.