Destini segnati e situazioni di mercato: il punto sugli esuberi e la volontà di Ibrahimovic

La stagione del Milan è iniziata ufficialmente dopo il raduno di ieri a Milanello, un primo giorno di scuola al servizio del nuovo tecnico Paulo Fonseca davanti ai tifosi rossoneri presenti al centro sportivo. Un tema importante e che non deve passare in secondo piano però, riguarda i cosiddetti esuberi, calciatori che fanno parte della rosa ma che non rientrano nei progetti del club o dell'allenatore. Questo il focus anche dopo le parole di Ibrahimovic ieri in conferenza stampa.

Da Origi a Saelemaekers, situazioni diverse ma stesso destino

Ieri pomeriggio in occasione del primo allenamento di mister Fonseca erano presenti diversi giocatori con ormai un destino lontano da Milanello e dal Milan. Chi era presente nel centro sportivo milanista, ma non insieme alla Prima Squadra erano Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, ormai fuori dal progetto Milan e attualmente integrati con il Milan Futuro. In campo con Fonseca erano presenti invece Daniel Maldini e Saelemaekers che sono attualmente sul mercato. Per Maldini si è ai dettagli con il Monza, che lo vuole a titolo definitivo mentre per Alexis Saelemaekers si attendono offerte. Da tenere monitorata anche la situazione di Lorenzo Colombo, di ritorno dal prestito dal Monza e con un futuro al momento congelato tra la possibilità di giocarsi le proprie chance in rossonero o in cerca di una nuova avventura. Sembra invece già segnato il destino del portiere colombiano Devis Vasquez, con il Torino vicinissimo ad ingaggiare l'estremo difensore classe 1998.

Le parole di Ibra: "il Milan avrà una rosa di 23 giocatori".

Un altro interessante spunto può essere colto dalle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic ieri in conferenza stampa a Casa Milan in occasione della presentazione ufficiale di Fonseca. Il Senior Advisor di Red Bird è intervenuto così in merito alla situazione mercato-esuberi, dando delle indicazioni chiare in merito a questa tematica: “Per portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23. Arriveranno i nuovi acquisti, ma bisogna anche creare spazio per non fare avere troppi giocatori non funzionali al mister. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. Chi arriverà è per migliorare la squadra, tutto è studiato per migliorare la rosa. Non è solo portare, portare, portare, non dobbiamo avere 40-50 giocatori come nel football americano”. Sarà quindi un mercato da studiare e avviare su tanti fronti, da quello in uscita con ormai diversi elementi fuori progetto a quello in entrata, per ora a rilento e con nessuna ufficialità per la prima squadra. Il Milan lavora per il suo futuro, ma il tempo stringe e sarà fondamentale presentare a mister Fonseca una squadra completa e già rinforzata per le prime amichevoli estive, attendendo anche i Nazionali che torneranno a casa dopo l'Europeo in Germania.