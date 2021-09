DeterminAnte! Doppio assist con la Lazio, gol e cuore ad Anfield: è Rebic l'uomo in più in attacco

DeterminAnte! Esclamazione trita e ritrita, ma sempre attuale quando si parla di Rebic. Già, Ante il risolutore, l’uomo dei gol pesanti e ora anche degli assist preziosi. Ieri si è tolto la soddisfazione di realizzare un gol ad “Anfield”, quello del momentaneo 1-1, ed è stato determinAnte - guarda un po’ - anche sulla seconda rete messa a segno dal Milan contro il Liverpool.

GLADIATORE - Si è battuto, Rebic, giocando il suo calcio, fatto di corsa, fatica e scontri, spesso e ben volentieri anche di giocate di grande classe. Certo, anche ieri non sono mancate le solite défaillance, ma l’attaccante croato è fatto così, prendere o lasciare. Una cosa è certa: Ante non si dà mai per vinto e in campo fa la guerra - in senso sportivo - con tutti, sbattendosi ora sul binario esterno ora in area di rigore.

GOL E ASSIST - Insomma, Ante c’è sempre. In un modo o nell’altro, c’è sempre. È pronto, come ieri sera, quando c’è da buttarla dentro al primo tiro, ed è decisivo, come contro la Lazio, quando bisogna apparecchiare per i compagni (da applausi il doppio assist per Leao e Ibrahimovic). Pioli sa di poter contare su Rebic, anche a gara in corso. L’esclamazione, piaccia o no, è sempre la stessa: determinAnte.