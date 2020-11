Di Marzio: "Rinnovo di Gigio, a giorni l'offerta del Milan: ecco i dettagli"

Un contratto in scadenza nel giugno 2021, la voglia di trovare un nuovo accordo per non privarsi del proprio baby campione. Il Milan si sta preparando, Mino Raiola resta in attesa della giusta offerta: tra i rossoneri e Gigio Donnarumma, riprenderanno - già nei prossimi giorni - le prove… di rinnovo.

L’accordo che lega al momento il portiere classe 1999 al Milan terminerà infatti a fine stagione: Maldini non ha intenzione di lasciarsi scappare il numero 1 della Nazionale e ha comunicato al procuratore del giocatore che, già nei prossimi giorni, la società avanzerà una nuova, dettagliata offerta per prolungare il contratto di Gigio.

Fino a questo momento, infatti, le parti avevano affrontato solo superficialmente il discorso-rinnovo, con il Milan che si era detto disposto a mettere sul tavolo un contratto dalla durata di altre tre o quattro stagioni, a cifre piuttosto simili a quelle percepite al momento dal portiere. Non abbastanza per Raiola, che spinge invece per un aumento di ingaggio: la trattativa potrebbe entrare nel vivo già la prossima settimana, con il Milan che comunicherà all’entourage di Donnarumma fino a che punto è intenzionato a spingersi pur di trattenere l’azzurro a Milano.