Diaz: "Al Milan mi sento importante. Futuro? Sono un giocatore rossonero"

Brahim Diaz, dal ritiro della Spagna, ha rilasciato queste parole in conferenza stampa come riportato as.com:

Sul Covid: "Sto bene, sto meglio. Ho superato il Covid nel migliore dei modi. Sto bene e sono molto felice di essere qui. Sono molto grato al mister per l'accoglienza".

Sulla sfida contro la Svezia di Ibra: "Quando siamo al Milan siamo concentrati solo sul club. Ibra non pensa ad altro. E' una partita importante per noi e per loro".

Sulla convocazione in nazionale: "Continuo ad impegnarmi. Voglio essere ad un buon livello per essere qui ed essere convocato. Ho avuto una reazione molto buona. Tutti sognano di giocare in Nazionale. La cosa più importante è concentrarsi sulla gara di giovedì e vincere".

Sul cosa gli ha detto Luis Enrique quando è arrivato in ritiro: "Quello che mi ha detto Luis Enrique resta nello spogliatoio".

Sul suo futuro: "Sono un giocatore del Milan, sono al Milan. Ora la cosa più importante è la nazionale, non penso al mio futuro".

Sul suo ruolo in campo: "Posso giocare in vari ruoli. Decide il mister. Io posso giocare dentro e fuori. Alla fine cerco di dare il mio contributo, ma decide il mister dove farmi giocare. Io ci sono per lui e per la squadra. Oltre ad essere un bravo allenatore, Luis Enrique è molto vicino alla squadra ed è una brava persona".

Sulla stagione al Milan: "Ora gioco di più, mi sento importante e questo mi dà motivazione e fiducia. Devo solo pensare a giocare e mostrare le mie qualità".

Sui Mondiali: "Penso che dobbiamo concentrarci sul presente. Dobbiamo vincere, poi si vedrà. Sono fiducioso. Essere qui è un sogno che si avvera".