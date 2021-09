Diaz è in grande forma, ma non può giocarle tutte. Per fortuna Messias è quasi pronto...

L'inizio di stagione di Brahim Diaz è stato impressionante: quattro gol segnati tra Serie A e Champions League (nessun rossonero ha segnato per ora più di lui), due assist e tante belle giocate che hanno confermato che il Milan ha fatto bene ad affidargli la gloriosa maglia numero 10. Stefano Pioli gli sta dando giustamente grande fiducia, tanto che è uno dei giocatori milanisti più utilizzati in questo avvio stagione (559', solo Maignan, Theo Hernandez, Tomori e Tonali hanno giocato di più).

RIENTRO VICINO - Ma l'annata del Milan è piena di impegni e ovviamente Diaz non può giocarle tutte. Per questo motivo, è fondamentale il rientro in campo in tempi brevi di Junior Messias, ultimo colpo del mercato estivo del Diavolo: arrivato a fine agosto dal Crotone, il brasiliano ha dovuto praticamente rifare tutta la preparazione atletica, ma ora sta bene ed è pronto finalmente ad unirsi al gruppo milanista (Pioli potrebbe portarlo in panchina contro l'Atalanta).

TOUR DE FORCE - Dopo la trasferta di Bergamo, ci saranno due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali e quelli saranno giorni fondamentali per Messias per lavorare con il resto dei compagni e migliorare il suo stato di forma. Alla ripresa, la squadra di Pioli è attesa da sette match in tre settimane, un tour de force impegnativo nella quale la trequarti milanista deve avere assolutamente due "proprietari".