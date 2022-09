Dinamo Zagabria e Napoli snodi cruciali per la stagione del Milan: Giroud unica certezza davanti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 1-2 in quel di Genova contro la Sampdoria – reti di Junior Messias e Olivier Giroud su rigore – il Milan è atteso da una settimana importante in cui affronterà prima la Dinamo Zagabria in Champions League (mercoledì alle 18.34) e poi il Napoli in Serie A (domenica alle 20.45). Entrambe le sfide possono essere considerate degli snodi cruciali per la stagione dei rossoneri. Il pareggio esterno contro il Salisburgo è stato ben accolto in casa rossonera, ma ora, per indirizzare il girone di Champions nel verso giusto, bisogna conquistare i 3 punti contro i croati della Dinamo Zagabria, vincenti nella prima partita contro il super favorito Chelsea. Poi, nel fine settimana, la sfida al vertice in campionato contro il Napoli. Rossoneri e azzurri sono appaiati in testa alla classifica (insieme all’Atalanta) a quota 14 punti, e gioco forza questo è uno scontro diretto. Le ambizioni d’alta classifica di entrambe le squadre fanno sì che questa partita sia da considerare il clou della settimana giornata di Serie A.

COME CI ARRIVA IL MILAN

Concentrandoci sull’attacco, il Milan arriva a queste due sfide corto. Rafael Leao sarà squalificato contro il Napoli a seguito del doppio giallo preso a Genova, mentre Divock Origi e Ante Rebic difficilmente saranno a disposizione. Infortunato di lungo corso poi c’è sempre Zlatan Ibrahimovic. L’unica certezza per il ruolo di centravanti si chiama Olivier Giroud. Il francese classe 1986 probabilmente sarà costretto a fare gli straordinari, giocando entrambe le gare. Giroud è ormai un punto fermissimo della squadra di Stefano Pioli. Infatti, nelle ultime 22 partite di Serie A, l’ex Chelsea e Arsenal ne ha giocate ben 20 da titolare. Questo fa sì che sicuramente lui sia il titolare nel ruolo del centravanti ma denota anche una scarsa abbondanza. Le uniche due sfide dove non è partito titolare in questo arco di match considerati, sono le prime due partite di questo campionato in cui come prima punta ha giocato Rebic. Ecco perché Pioli, tecnico del Diavolo, sta studiando delle soluzioni alternative per ovviamente alla mancata abbondanza. Una di queste potrebbe essere la difesa a 3, oppure l’utilizzo di Charles De Katelaere come falso 9.