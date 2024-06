Diogo Leite, i numeri del difensore centrale che piace al Milan

Diogo Leite è uno dei giovani difensori centrali con grande mercato in Europa. Si è parlato negli ultimi giorni per rinforzare il nuovo Milan di Paulo Fonseca, ma non solo. Bayer Leverkusen e anche altre squadre italiane stanno seguendo con molto interesse il nome di portoghese classe 1999.

NUMERI DI DIOGO LEITE

Il giovane portoghese, nonostante la stagione non troppo brillante della sua squadra in Bundesliga, ha giocato un ottimo campionato dimostrando affidabilità e una grande maturità. Ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni segnando una rete in Coppa di Germania, chiudendo la stagione con una media di 4,22 duelli aerei vinti a partita e 6,72 intercetti a partita.

Le prestazioni del difensore portoghese sono inoltre una grande nota positiva della prima esperienza in Uefa Champions League dell’Union Berlin. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League dell’Union Berlin, classificatosi al 4° posto nel Gruppo C, dietro a Real Madrid, Napoli e Braga, Diogo Leite si è messo in mostra come uno dei migliori difensori della fase a gironi di tutta la competizione.

NUMERI IN CHAMPIONS:

Le sue statistiche, a confronto con i migliori del suo reparto, evidenziano numeri importanti:

- Primo difensore per distanza percorsa (72.4 Km). (11° nella classifica generale)

- Secondo per interventi difensivi (35)

- Terzo per palloni recuperati (49)

- Quarto per interventi difensivi riusciti (27)

fonti: Wyscout e Uefa.com