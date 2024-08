Discorso centrocampo, chi viene e chi va: dalla volontà di Bennacer alla suggestione Fofana-Cardoso. Il punto

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata, Zlatan Ibrahimovic, riprendendo una sua citazione, ha lasciato intendere che nel calciomercato del Milan ci saranno almeno altri 3 botti. Uno è praticamente prossimo, ovvero Emerson Royal, ma gli altri due? Uno è sicuramente il centrocampista, il famosissimo mediano di rottura che dovrebbe andare a prendere il posto in rosa di Franck Kessié, mai realmente sostituito da due anni a questa parte.

Il discorso da fare è decisamente più ampio, non si limita semplicemente a questo, anche perché ad un acquisto, complice il delicato discorso legato alle liste, corrisponde una cessione. A fronte di questo è doveroso fare un punto della situazione, con il Milan che si appresta a vivere gli ultimi 20 giorni di calciomercato con un obiettivo in testa: trovare equilibrio a centrocampo.

CHI VA - Come anticipato, ad un acquisto corrisponde una cessione. Reijnders è inamovibile, Loftus-Cheek stessa cosa mentre Musah gode della stima di Paulo Fonseca per la sua duttilità. All'appello mancano Pobega, Adli e Bennacer, che potrebbero essere i tre sacrificati del Milan in questo calciomercato per fare spazio ai volti nuovi. Fra i tre, il tema più delicato è soprattutto quello legato all'algerino, che a quanto pare avrebbe espresso la sua volontà, comunicata addirittura alla società, di lasciare il Milan per andare in giocare in Arabia Saudita. Allo stesso tempo, però, da professionista esemplare quale è, Bennacer non avrebbe alcuna intenzione di puntare i piedi con il Diavolo e forzare la cessione in senso di riconoscenza nei confronti di quello che il club rossonero gli ha dato nel corso di questi 5, lunghi, anni. A questo punto i riflettori si spostano su Yacine Adli, per il quale si sarebbe concretamente mosso il Brentford negli scorsi giorni. Le Bees, dopo aver preso Cajuste dal Napoli, puntano a comprare ancora in Serie A, con il Milan che non si opporrebbe più di tanto all'uscita del francese, rilegato oramai ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, che negli States l'ha utilizzato giusto per una manciata di minuti contro il Barcellona. La base d'asta è stata fissata a 12 milioni di euro, prezzo trattabile per un Milan che punta non solo ad acquistare ma anche a sfoltire la propria rosa, perché l'obiettivo è chiaro: mettere a disposizione di Fonseca una rosa sì completa ma composta da 23, massimo 25 giocatori.

CHI VIENE - L'obiettivo dichiarato da mesi è uno, e rimarrà quello fino al prossimo 31 di agosto: Youssouf Fofana. Nonostante tutte le difficoltà del caso, il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul classe '99, che per caratteristiche ed esperienza viene ritenuto essere sia dall'area tecnica che dirigenziale il rinforzo perfetto col quale andare a completare la mediana rossonera. La distanza con il Monaco rimane ampia, ma un innesto in quel ruolo serve, motivo per il quale il Milan avrebbe iniziato a guardarsi intorno per evitare di rimanere a mani vuote. Per questo motivo l'attenzione della dirigenza rossonera si sarebbe posata sul classe 2001 del Real Betis Johnny Cardoso, connazionale di Chris Pulisic e Yunus Musah col passaporto comunitario, aspetto tutt'altro che da sottovalutare dopo che Emerson Royal ha occupato l'ultimo slot disponibile per gli extra. Facendo un ragionamento veloce potremmo pensare che uno escluderebbe l'altro, ma i dirigenti rossoneri sarebbero stuzzicati dall'idea di poter mettere sia Fofana che Cardoso a disposizione di Paulo Fonseca, a partire dal 2025/26 però. Stando infatti a quanto anticipato già su questi lidi, qualora le cose per il francese dovessero ulteriormente complicarsi in questo calciomercato, il Milan potrebbe pensare di affondare il colpo decisivo sull'americano per poi ingaggiare a parametro zero il francese il prossimo febbraio. Insomma, fra suggestioni e realtà Paulo Fonseca continua a lavorare senza il mediano, che come promesso arriverà comunque entro il prossimo 31 di agosto, costi quel che costi (almeno 20 milioni).