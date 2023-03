Divock Origi, il parametro (a impatto) zero: il Milan dovrà prendere una scelta

MilanNews.it

Non è mai stato un attaccante da far strappare i capelli, non è quel tipo di giocatore che ti fa saltare sul divano. Ma Divock Origi è arrivato al Milan dopo un’esperienza agrodolce al Liverpool, dove, se è vero che non fosse un titolare nella formazione di Jürgen Klopp, aveva comunque segnato gol pesanti, decisivi e a livelli altissimi: quarti, semifinali e addirittura in finale di Champions League. Forte fisicamente, l’identikit del belga classe 1995 è quello di un attaccante utile e funzionale, che nel Merseyside rosso ha arricchito le proprie specificità in impostazione e rifinitura.

SOTTO LE ASPETTATIVE

Arrivato al Milan già acciaccato, Divock Origi ha iniziato più tardi degli altri l’inserimento nel gruppo e negli schemi di mister Pioli. Tuttavia, le premesse erano quelle importanti: con Ibrahimovic infortunato fino a fine febbraio, con un Lazetic considerato troppo acerbo (al punto da essere ceduto in prestito a gennaio) e con un Giroud che a 36 anni nelle gerarchie partiva come il titolare, con un Mondiale e “la solita” Champions League in mezzo alla stagione, Origi aveva tutte le più rosee aspettative riguardo la sua avventura in rossonero. Magari iniziando alternandosi con il 9 francese, per poi conquistarsi una titolarità che avrebbe saputo di ricambio generazionale, ma che non è mai avvenuto: tanti infortuni (ben 52 i giorni di indisponibilità da agosto ad oggi) e un impiego, nel minutaggio concessogli da Pioli, mai convincente. Con un bottino di 2 gol e 1 assist in stagione (1 gol e 1 assist nel 4-1 sul Monza, segnando sul 2-0, e gol ininfluente nella sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo), l’apporto del centravanti belga è stato sostanzialmente ininfluente. Un rendimento troppo al di sotto delle aspettative per pensare che Maldini e Massara non ci riflettano su, anche perché il reparto offensivo, se vede in Giroud l’unica certezza a livello fisico e realizzativo, ha in Zlatan Ibrahimovic un’altra bella gatta da pelare: rinnovo sì o rinnovo no? Di certo ciò che accadrà al parco attaccanti rossonero sarà fortemente influenzato da quello che verrà deciso di fare con Divock Origi.