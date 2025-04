Domani due mesi di digiuno per Gimenez. Una banalità: servono i suoi gol

vedi letture

La presenza di Santiago Gimenez nella partita del Milan contro l'Atalanta, nel sera della domenica di Pasqua in occasione del 33° turno del campionato di Serie A Enilive, è ancora in dubbio. Il centravanti spagnolo, che nella partita contro la Fiorentina ha subito un colpo in uno scontro con De Gea, ha saltato la partita contro l'Udinese di venerdì scorso e non c'è ancora la certezza che sarà della partita fra tre giorni. Oggi ha svolto lavoro personalizzato con Maignan ma entrambi hanno svolto lavoro propedeutico a un rientro in campo nei prossimi giorni.

Due mesi di digiuno

Domani è Venerdì Santo, giorno in cui tipicamente si osservano 24 ore di digiuno. Sarà uno scherzo del destino ma proprio domani saranno due mesi di digiuno dal gol per Santiago Gimenez. L'ultima rete del centravanti messicano - e anche in questo caso la sorte pare stia giocando con i sentimenti dei tifosi rossoneri e del calciatore stesso - è arrivato contro l'ex squadra, il Feyenoord: era il 18 febbraio e si giocava il ritorno degli spareggi di Champions League che il Milan avrebbe poi perso. Prima di quel gol, Gimenez aveva segnato in campionato altri due gol, contro Empoli e Verona. In campionato, dunque, il periodo di magra dura da ancora più tempo. Intanto, in questo lasso di tempo, ne hanno approfitato Tammy Abraham e anche il redivivo Luka Jovic che hanno sostanzialmente affiancato o talvolta addirittura superato il numero 7 nelle gerarchie.

Servono i suoi gol

Sembrerà e sicuramente è una banalita, ma al Milan servono i suoi gol, servono le reti di Gimenez. I rossoneri hanno investito poco più di 30 milioni nel mese di gennaio per strapparlo a un club che meno di un mese dopo avrebbe eliminato il Diavolo dall'Europa che conta. Al netto di tutti i discorsi sull'ambientamento, dei problemi fisici e della difficoltà generale della squadra, l'attaccante messicano deve cominciare a segnare. Nella prima metà di stagione, con le dovute proporzioni del campionato olandese, Gimenez aveva segnato 14 gol in 18 partite: numeri e medie impressionanti a qualsiasi latitudine e contro qualsiasi avversario. Fondamentale fin da ora per il Milan e per il ragazzo che si provi a trovare la chiave di volta necessaria per fare elevare il rendimento, sennò il rischio di veder sfumare un altro investimento là davanti potrebbe farsi sempre più grande.