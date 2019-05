Donnarumma sulle orme (e le vesti) del Ragno Nero: il portiere rossonero mantiene viva la corsa Champions

Se Calhanoglu ha messo il sigillo, realizzativo, per il successo del Franchi, a renderlo tale ci ha pensato, ancora una volta, Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero si è reso protagonista di un'altra prova importante, neutralizzando Mirallas e Chiesa e intervenendo da campione sul retropassaggio fallace di Franck Kessie, deviando in angolo un pallone che sarebbe finito sul primo palo e portato al pareggio dei viola. E vederlo in un'inconsueta tenuta nera, in sostituzione delle solite "divise" verdi e gialle, non può non aver riportato alla memoria le gesta di un grande ex rossonero, il Ragno Nero Cudicini.

LA CRESCITA - Il classe '99, decisivo a Firenze, è stato salvifico anche contro il Bologna, salvando il risultato addirittura in quattro occasioni. Se il Milan continua a sperare nella corsa alla Champions deve tanto al suo giovane portiere, riscattatosi appieno dopo la scorsa stagione, caratterizzata da un andamento altalenante e qualche incertezza di troppo. Il giovane portiere è cresciuto molto, riuscendo a reggere il "peso" del lauto ingaggio e delle critiche che, dall'estate 2017, non gli perdonano più nulla. La condanna dei più grandi.

PORTIERE DA CHAMPIONS - Donnarumma, presentatosi nel postpartita del Franchi ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato come la scorsa annata sia stata formativa per la sua evoluzione caratteriale e tecnica: "Anche la passata stagione mi ha fatto crescere, mi sento più maturo. Sto molto meglio in campo, cerco di aiutare i miei compagni alzando la voce". Nessuna parola invece sul futuro, ma un solo obiettivo in testa, riportare il Milan in Champions League: "Non parlo di altro, spero solo di portare questo club in Champions, dove merita. Il club è fatto per la Champions, spero di farcela e di fare il meglio possibile". Giocarla con il Milan sarebbe un bel traguardo e sicuramente il classe '99 lo meriterebbe.