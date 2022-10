Doppietta e prestazione da urlo con il Monza. Brahim, un ottobre da... Diez

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Doppietta stupenda per un giocatore sempre più in fiducia: ottobre (10) è il mese del Diez. Contro il Monza Brahim replica la cavalcata vincente vista con la Juventus, penetrando nella difesa monzese e, in scivolata, anticipa di Di Gregorio che era pronto all'uscita. La seconda rete, invece, è da attaccante verso: Origi gli serve palla in area, controllo orientato e destro esplosivo a incrociare che entra in porta.

San Siro

Dopo una stagione con più bassi che alti, Brahim Diaz vuole riprendersi San Siro e lo sta facendo con prestazioni sempre più convincenti, oltre ai gol e agli assist dell'ultimo mese. Lo stadio, scrive la Gazzetta dello Sporto, ieri sera è tornato il vecchio coro dedicato a Kakà: "Siamo venuti fin qui, per vedere segnare Brahim". Un feeling che cresce sempre più, con l'obiettivo di non perdere continuità durante la stagione.

Ora la Champions

La situazione è ancora da valutare, ma Mister Pioli non può sorridere di certo. A fine primo tempo perde Dest a causa di un infortunio muscolare, mentre sette minuti dopo è Brahim Diaz ad alzare la mano, toccarsi il gluteo e chiedere il cambio. La presenza del fantasista spagnolo contro la Dinamo Zagabria è in dubbio, e per il Milan non sarabbe una buona notizia: il classe '99, al momento, offre più certezze di un De Ketelaere scarico mentalmente. La speranza è quello di recuperarlo, ma senza fare troppe forzature.