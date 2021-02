Due sigilli in mezz'ora, il dieci perfetto. Ora manca solo la firma sul nuovo contratto

Poco meno di mezz'ora dopo un'assenza forzata, causa Covid, lunga quattro partite. Due assist nel giro di settanta secondi, sfruttati appieno da un ritrovato Ante Rebic (tre gol in due partite). Hakan Calhanoglu è un giocatore importante, fondamentale per questa squadra. La sua assenza si è fatta sentire eccome, eppure l'undici rossonero è riuscito a cavarsela in tutte le gare ad eccezione di quella contro l'Atalanta, dove l'assenza di un mentronomo offensivo ha pesato tantissimo sull'andamento del match.

IL DIECI PERFETTO - Otto assist in Serie A, due nelle qualificazioni Europa League, per un totale di dieci passaggi vincenti in stagione. A questo dato vanno aggiunti i sei gol, per vanno a comporre un ammontare di sedici reti nate dall'inventiva del trequartista turco. La scorsa estate, dal post lockdown in poi, era tanta la diffidenza nei confronti dell'exploit dell'ex Bayer Leverkusen, come se il suo rendimento fosse esclusivamente dovuto alla straordinarietà della situazione. Eppure il numero 10, così come il Milan, hanno proseguito a macinare per mesi e mesi, andando di fatto a spegnere i dubbi residui.

FIRMA VICINA - Per completare il cerchio ora manca solo una cosa, quel rinnovo di contratto che è ormai vicinissimo. La dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore sono ad un passo dall'accordo, come suggerisce anche la serenità delle parti in causa. Sarebbe impossibile mantenere un rendimento simile se la testa fosse altrove, ad altre offerte ed altri club. Oggi Calhanoglu ha compiuto 27 anni, un giocatore nel pieno della sua maturità fisica e mentale. Davanti a sé avrà ancora tanti anni ad altissimi livelli, motivo per cui il Milan, con lui al comando, potrà ritenersi più che coperto per altrettante stagioni.