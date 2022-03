Dybala come Donnarumma e Kessie: gli agenti prevaricano tutto e tutti. E la Juve segue il Milan (PODCAST)

MilanNews.it

Il Milan ha tracciato la strada e la continua a percorrere. La Juventus, al netto delle grandi spese sul mercato di cui ha possibilità, inizia a seguire l'esempio rossonero.

Succede che, dunque, la questione rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus termini esattamente come quelle di Gigio Donnarumma e di Franck Kessie con il Milan: richieste eccessive, trattativa complicata, separazione obbligatoria e legittima. Il fuoriclasse argentino lascerà i bianconeri a luglio a zero, così come accaduto con il portiere italiano l'estate scorsa e con l'ivoriano tra tre mesi. Per parametri anagrafici e condizioni economiche, tra l'altro, è praticamente impossibile che il futuro di Dybala e il Milan s'intrecci.

