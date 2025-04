E' il solito triste e ripetuto copione, difesa horror e gol fotocopia: quando impareremo a difendere?

E' sempre il solito triste, scontato e deludente Milan. Nono in campionato, con solo la Coppa Italia come unico obiettivo, questa squadra appare sempre più problematica e in balia degli eventi. Non serviva certamente perdere contro l'Atalanta per capire quanto questo gruppo sia in seria difficoltà, così come la società che, in teoria, dovrebbe pensare a risolverere e trovare soluzioni, ma questo è un altro discorso. Ciò che salta all'occhio dopo ieri sera, è quanto la difesa rossonera faccia un enorme fatica a difendere su qualsiasi tipo di situazione avversaria. Che sia difesa a tre, a quattro o a cinque, il Milan è sempre in difficoltà, come un marinaio poco esperto disperso nella vastità dell'Oceano. Sempre i soliti gol subiti, sempre le stesse cose da analizzare nel post partita. Ma quando impararemo?

Sempre la solita storia

Sì. Il Milan di Conceição continua a crollare con una fragilità disarmante. I gol subiti arrivano sempre allo stesso modo: palla tagliata, rasoterra o alta è uguale, da destra a sinistra con fascia di Theo sistematicamente scoperta, imbucata centrale e rete facile. Così, fin dalla trasferta di Parma a inizio campionato. Uno schema scolastico, ma che i rossoneri non riescono mai a leggere né a contrastare. I numeri sono impietosi: 38 gol incassati in 33 partite di campionato, sintomo di una fase difensiva caotica e mal organizzata, anzi inesistente.

Dalla panchina solo caos e zero soluzioni

I cambi del tecnico portoghese si sono spesso rivelati fuori tempo e inefficaci, mentre la squadra appare vuota, priva di personalità e incapace di reagire. Fèlix e Gimenez impalpabili, Sottil da terzino destro (incredibile) e Chukwueze come al solito poco concreto. Anche il centrocampo è confuso e colmo di errori tecnici clamorosi, con Fofana (parere personale) uno dei peggiori in campo contro l'Atalanta. Già, il Milan è così: una brutta copia della squadra ambiziosa che voleva essere. Un triste e ripetuto epilogo, per un baratro che appare purtroppo sempre più evidente.