E se Pavard nello spogliatoio rossonero non facesse più notizia? Milan attento alla sua situazione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel post partita della vittoria del Milan sul Lecce, come riportato da DAZN, Lucas Hernandez, fratello di Theo, e Benjamin Pavard, entrambi giocatori del Bayern Monaco e compagni di nazionale, oltre che di Theo, anche di Olivier Giroud e Mike Maignan, hanno fatto visita allo spogliatoio rossonero, venendo accolti dai connazionali e dall'intera squadra di Pioli.

Non è certo una novità che il gruppo rossonero abbia un consistente numero di francesi e di francofoni, ma la presenza di Pavard è interessante anche per alcuni possibili. Il difensore del Bayern Monaco è molto amico di Olivier Giroud - sono frequenti, infatti, gli scatti social in cui sono ritratti insieme soprattutto durante i ritiri dei Bleus - e, in una intervista adel 15 novembre 2022, dichiarava:(ride, ndr)Legame con il Milan che, per Pavard, ha anche un tocco romantico:Il contratto del classe 1996 con il Bayern Monaco è in scadenza nele, come dichiarato dallo stesso calciatore ai microfoni diIl Milan potrebbe essere certamente interessato all'evolversi della situazione: Pavard è un giocatore di assoluto livello, ha già vinto tanto in carriera, può giocare sia da terzino destro che da difensore centrale, avrebbe un costo abbordabile e un'età in linea con i parametri del club rossonero. E, soprattutto, a Milano potrebbe ritrovare tanti amici senza che ci sia bisogno che una visita occasionale nello spogliatoio di San Siro faccia più notizia.