Effetto Sergio: da quando è arrivato, il Milan ha fatto gli stessi punti dell'Inter. Massima fiducia di Ibra

Zlatan Ibrahimovic ieri si è presentato in conferenza stampa al posto di Sergio Conceicao, assente per il lutto di Pinto da Costa ex presidente del Porto, e ha parlato proprio del rendimento del Milan con il tecnico portoghese alla guida, dopo circa un mese e mezzo dal suo arrivo a Milanello. Il messaggio del dirigente svedese è stato chiarissimo: "Siamo molto fiduciosi, crediamo tanto in quello che stiamo facendo. Massima fiducia per Conceicao". Parole importanti.

Al passo del Napoli

Nella sua risposta sul bilancio parziale dell'esperienza di Conceicao in rossonero, Ibrahimovic ha tirato fuori un altro dato interessante che riguarda la classifica di Serie A da quando l'ex Porto si è seduto sulla panchina lasciata libera da Fonseca: "Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli ne ha fatti 15. Quasi come il Napoli che è primo in classifica". Una statistica veritiera e che, anzi, dice molto di più. Il Napoli ha conquistato 15 punti complessivi, mentre il Milan ne ha fatti 14 esattamente come l'Inter e la Roma: entrambe le squadre giocano oggi e potrebbero allungare a +3 in questa speciale classifica ma i rossoneri hanno una partita in meno da recuperare con il Bologna. Un bottino frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Fiducia

Un dato che probabilmente lascia il tempo che trova ma che allo stesso modo indica che, pur nelle difficoltà e nel poco tempo a disposizione, la cura Sergio Conceicao qualche effetto lo sta producendo. L'obiettivo del Milan è chiaro: arrivare al quarto posto. Per farlo serve che questo rendimento venga mantenuto se non elevato da qui alla fine della stagione. Questa è l'unica cosa che hanno in mente a Milanello: a fine stagione, in base al traguardo che sarà stato raggiunto, si deciderà il futuro. Anche per tale ragione Ibrahimovic ieri sera ha assicurato totale fiducia per il tecnico e anzi ha parlato alla prima persona plurale, come a rimarcare che il progetto e l'obiettivo coinvolge tutto il club a ogni livello, come è giusto che sia. Come sempre il campo sarà giudice.