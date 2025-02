Empoli, ma non solo. Tutto lascia presagire che col Feyenoord possano giocare tutti e quattro insieme dall'inizio

Si è parlato tantissimo dopo i colpi dell'ultimo giorno di mercato della possibilità che il Milan potesse schierare insieme contemporaneamente Pulisic, Leao, Joao Felix e Santiago Gimenez, più Tijjani Reijnders ad accompagnare tutti con la sua qualità. Ad Empoli non c'è stata prova dal primo minuto, ma dal secondo tempo sì. E la partita è stata ribaltata.

Le parole di Conceicao

Sotto di un uomo al 60esimo, Conceicao ha deciso comunque di tenere tutti in campo. E ha avuto ragione. Vero, l'espulsione di Marianucci ha riportato la parità numerica e il treno partita sui binari del Milan, ma il coraggio e la qualità sono stati premiati: “La tentazione - ha rivelato Conceicao - in quel momento era di togliere un giocatore davanti e mettere un difensore centrale. Non l’ho fatto. Ho spostato Musah a destra e ho messo Kyle con Pavlovic e ho abbassato un po’ Joao Felix. Ho rischiato, volevo vincere. Pareggiare con un club come il Milan per me è come perdere due punti. Loro sono ben allenati e gli faccio i complimenti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo portato a casa i tre punti”.

Subito Gimenez

A sugellare la vittorua in toscana, il primo gol con la maglia del Milan di Santiago Gimenez, il quale ora punta agli ex compagni del Feyenoord: "Sono molto felice, era una partita difficile ma siamo entrati bene facendo la differenza. Col Feyenoord sarà una gara dura, ma anche ricca di emozioni per me". Ce lo si aspetta titolare, così come gli altri Fab Four. Se ne parla da giorni, d'altronde. Con la squalifica di Musah e l’indisponibilità di Jimenez, Loftus-Cheek e Bondo, è molto probabile vedere già da Rotterdam il poker offensivo dal primo minuto con Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez.