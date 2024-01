Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: Theo confermato centrale, Adli in mezzo al campo

Il Milan alle 12.30 sarà in campo al Castellani contro l'Empoli penultimo in classifica. La sfida segna la fine del girone d'andata e la squadra di Pioli vuole dare continuità alle buone prestazioni con Sassuolo in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Alle solite defezioni per infortunio, si aggiungono quelle di Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d'Africa.

Di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.