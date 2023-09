esclusiva mn - Accomando: "Milan regina del mercato. Forse serviva più tranquillità per il vice-Giroud. Un nome per il futuro..."

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Un giudizio generale sul mercato rossonero?

"Il Milan possiamo tranquillamente definirla come la regina di questo mercato. Ricordiamo tutti che era cominciata con l'addio turbolento di Maldini e Massara, con la cessione di Sandro Tonali e il rifiuto di Marcus Thuram. Poi il Milan ha iniziato a investire quegli 80 milioni (incassati grazie a Tonali, ndr) e qualcosa in più. Sono stati acquisti mirati e anche di un certo spessore internazionale, che stanno già dando un contributo importante alla squadra di Stefano Pioli. Un mercato da 8.5/9"

Cosa è mancato per il 10?

"Forse serviva una maggiore tranquillità nell'andare a prendere il vice-Giroud. L'operazione Jovic si è sbloccata solo alla fine. Per quanto riguarda le altre operazioni è un mercato positivo: basti pensare a Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders che sono già fondamentali nello schieramento di Pioli"

Che ne pensi dell'acquisto di Pulisic?

"Forse l'americano aveva bisogno di questo tipo di progetto per tornare a sentirsi un giocatore davvero importante. E ha fatto già la differenza in queste prime tre giornate di campionato. E occhio che ancora non abbiamo visto Okafor e Chukwueze che sono due giocatori di cui si parla davvero bene e due investimenti improtanti"

Come vedi il Milan in vista del derby?

"La parola spetta al campo. L'inizio è stato assolutamente positivo: ma il derby sarà un altro scoglio dopo quello con la Roma. Milan e Inter saranno due delle tre o quattro squadre che si giocheranno lo scudetto. Sarà interessante capire che atteggiamento e risposta potranno dare i nuovi arrivati in casa Milan in una partita così sentita e in un San Siro gremito"

Un parere Jovic?

"Un acquisto last minute, arrivato dopo diverse trattative che non si erano concretizzate nelle ore precedenti. Forse manca qualcosa lì al Milan, in avanti. Un attaccante diverso a Giroud e anche rispetto a Taremi, ma è un giocatore che il Milan insegue da tre o quattro anni: può essere per il serbo la giusta occasione per tornare a essere un giocatore importante"

E per il futuro?

"Il Milan inizia a strizzare l'occhio alla prossima sessione. A proposito di attaccanti, occhio a Jonathan David..."