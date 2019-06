ESCLUSIVA MN - Ag. Kramaric: "Piace al Milan e la presenza di Boban può essere un vantaggio. Utile in tre ruoli con Giampaolo"

Per sapere qualcosa di più sulle voci che hanno accostato il Milan a Andrej Kramaric, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Vincenzo Cavaliere, agente dell'attaccante croato. Ecco le sue parole:

Nelle ultime ore, Kramaric è stato accostato al Milan. C'è un interesse reale dei rossoneri per il croato?

"Piace al Milan ma Kramaric interessa a mezza Europa, essendo uno degli attaccanti più prolifici in Europa. In Germania è uno di quelli che ha segnato di più nelle ultime due stagioni, anche se non gioca nel Bayern Monaco o nel Borussia Dortmund. Tutte le squadre che stanno cercando un attaccante ovviamente sono interessate a lui".

La presenza in società di uno come Boban può essere un vantaggio per il Milan?

"Certamente può essere un vantaggio. Boban segue molto la Nazionale croata, dove Kramaric gioca con grande continuità. I suoi gol sono stati sempre decisivi, grazie alle sue reti la Croazia è andata ai Mondiali. L'anno scorso ha portato l'Hoffenheim direttamente in Champions con una doppietta nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund. Fa tanti gol e tanti assist importanti. E' normale che venga seguito da tanti grandi club".

L'Hoffenheim quanto lo valuta?

"Difficile dirlo, però credo intorno ai 30-40 milioni di euro".

Potrebbe essere questa la stagione per il suo salto di qualità definitivo?

"Lui è felicissimo all'Hoffenheim, si trova benissimo e viene trattato con un grande giocatore. E' cambiato l'allenatore e hanno un progetto importante, quindi lui non ha fretta di andare via. E' chiaro che se dovesse arrivare un'offerta importante la valuterebbe, ma si valuta anche il progetto e il modulo di gioco".

Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, che ruolo potrebbe ricoprire?

"Kramaric non è una punta centrale, ma una seconda punta. Nel gioco di Giampaolo, potrebbe quindi fare tre ruoli, cioè una delle due punte oppure anche colui che gioca dietro ai due attaccanti".

di Antonio Vitiello