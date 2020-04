ESCLUSIVA MN - Ag. Thiago Silva non chiude al Milan: “Tutto è possibile. Ha grande ammirazione per i rossoneri”

Il nome di Thiago Silva rievoca sempre grandi ricordi al Milan. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il Psg e difficilmente rinnoverà con la società parigina. Il ritorno in rossonero rappresenta una delle tante opzioni per il futuro di Thiago, e il suo agente Paulo Tonietto non l’ha escluso. Ai microfoni di MilanNews.it il manager del difensore ha dichiarato: “Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il Milan, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi”.

L’operazione è molto complessa. L’ingaggio di Thiago Silva rappresenta un grosso ostacolo, così come la politica di Elliott di puntare sui giovani. Ma un elemento di grande esperienza come Silva potrebbe aiutare la squadra a crescere, e sicuramente sarà un aspetto che verrà preso in considerazione dalla dirigenza del Milan.

di Antonio Vitiello