esclusiva mn Arens (Bild): "Wirtz pericolo numero uno del Milan. La difesa però ha concesso tanti gol"

vedi letture

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

Che impressioni hai avuto dal Bayer Leverkusen dall'ultima sfida contro il Bayern Monaco?

"Sabato è stata una partita totalmente diversa, di solito il Leverkusen ha un approccio offensivo, ma i 9 gol subiti nelle prime 4 partite hanno suggerito di cambiare qualcosa. Era importante fermare il Bayern per non finire a -6 in classifica, quindi la squadra si è mostrata compatta come non mai".

Anche il Leverkusen dimostra di avere quindi qualche pecca, con i tanti gol subiti

"Solo col Wolfsburg la squadra ha subito tre reti in un tempo solo. Pensate che la squadra nella passata stagione non ha mai incassato più di due gol in una sola partita, finale di Europa League a parte. Granit Xhaka è stato molto critico su questo punto. Davanti però la squadra ha confermato una grande forza".

Una squadra reduce da una stagione trionfale. Non è facile ripetersi

"Xabi Alonso ha invitato la squadra a resettare tutto dopo il grande successo dell'anno scorso e non è facile avere un simile switch mentale. Tra mediana e difesa c'è stato qualche problema e per l'ultima partita il tecnico è corso ai ripari, mettendo da parte una filosofia prettamente offensiva. Credo che si debba trovare il giusto compromesso".

L'esordio in Champions è stato ottimo: 4-0 contro il Feyenoord. E Fonseca ha ammesso la sua preoccupazione, dopo la sfida contro il Liverpool

"Il Milan è sempre il Milan, quindi mi aspetto una partita aperta. Il 4-0 di Rotterdam non rispecchia proprio l'andamento della partita, insomma qualche problema c'è stato".

L'uomo chiave della partita?

"Florian Wirtz, senza dubbio. È la stella del Leverkusen e della Germania. Alla sua prima partita in Champions League ha segnato due reti, la prima marcatura dopo 4 minuti e 30 secondi. A Monaco ha sofferto un po', è stata per lui una partita diversa ma è un campione incredibile. Contro il Wolfsburg ha vinto 23 duelli, un qualcosa di impressionante considerando il ruolo che ricopre in campo, così come è impressionante la sua generosità. dato che mediamente percorre 12 km nel corso di una partita. Giocatore completo, quasi un fuoriclasse. Penso che vincerà il Pallone d'Oro in futuro".

Leverkusen specialista nelle reti segnate nei minuti di recupero

"La qualità della squadra e lo spirito giusto sono la spiegazione. Credo che sia la forte mentalità che Xabi Alonso ha inculcato alla squadra, che sa che le partite durano almeno 95 minuti. Con loro sai che non è mai finita".

Leverkusen che si è mostrato anche cooperativa del gol

"C'è un grande collettivo che permette di trovare diverse soluzioni per segnare. Molti gol arrivano dalle fasce, con Grimaldo che ha avuto un numero notevole di gol e assist. Lo stesso vale per Frimpong".

Una volta lo chiamavano Neverkusen, con Xabi Alonso è cambiato tutto

"Nessuno può crederci perché esattamente due anni fa la squadra era penultima in classifica, c'era paura di scendere in Zweite. Cosa è successo dopo è un miracolo".