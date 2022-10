ESCLUSIVA MN - Bamba (Lille): “Donnarumma o Courtois? Scelgo Maignan. È un top mondiale e per lui il Milan è un punto d’arrivo"

MilanNews.it

Il giocatore del Lille Jonathan Bamba ha parlato in esclusiva a MilanNews.it del suo connazionale e amico Mike Maignan, portiere rossonero con cui nella stagione 2020-2021 ha vinto da protagonista la Ligue 1 dopo un decennio.

Jonathan, lei e Mike Maignan avete vinto il campionato francese insieme due stagioni fa. Da allora è entrato in una nuova dimensione: top club italiano e si gioca il posto con Hugo Lloris in nazionale. Cosa pensi dell’ascesa dell’attuale portiere rossonero?

“Per me non è una sorpresa perché qui parliamo di un portiere di classe mondiale e lo ha dimostrato al Milan. Mi auguro di vederlo continuare a questi livelli così da poter aiutare il Milan a stare in cima al calcio italiano.”

Fa già parte dei più forti portieri del mondo?

“Questo lo vediamo tutti che è uno dei migliori in circolazione. Mike è un portiere senza limiti con grandi ambizioni. Ha aiutato noi del Lille qui a vincere il campionato francese, ripetendosi poi in Italia con i rossoneri. Speriamo che continui, sono molto contento per lui.”

Cosa ti racconta del Milan?

“Mi dice che è felicissimo a Milano. Ci ho parlato ieri al telefono e spero che torni in tempo per il mondiale e per aiutare i rossoneri.”

Mike vede il Milan come punto d’arrivo o trampolino?

“Per lui il Milan è già il top. Ed è la stessa cosa che pensiamo noi giocatori del Lille: il Milan è un grande club, soprattutto in Italia. E mi auguro di vedere i rossoneri al top anche ai vertici europei.”

Courtois, Donnarumma, Maignan. Scegli uno da far giocare, uno per la panca e uno in tribuna.

“(Samba ride ndr) Maignan, Maignan! Non so se sia più forte degli altri due ma scelgo lui!”.