ESCLUSIVA MN - Bisantis: "Ecco come Pioli ha reagito al video del mani di Udogie. Milan col braccetto del tennista"

Giuseppe Bisantis, radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Milan e Udinese, commentandola e discutendone, poi, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Il Milan, dopo il pareggio di Salerno, ha pareggiato deludendo anche contro l'Udinese.

"È stata un'occasione persa dal Milan, non la prima. Il Milan ha perso diversi punti con le squadre piccole, anche se nessuna squadra tra le big sta attraversando un grande momento di forma; forse si gioca troppo, forse ci sono troppi infortunati. Al momento, però, il Milan resta primo in attesa del Napoli domani. C'è un livellamento dell'equilibrio in Serie A e questo, alla fine, la rende più interessante".

Sul risultato, però, pesa l'errore sul goal di mani di Udogie...

"Per l'arbitro era difficile vedere, ma per Guida al VAR era molto semplice: la regola è chiara e un goal di mani andrebbe annullato. Nel post partita, ho intervistato per primo Pioli e, prima di cominciare l'intervista, il tecnico rossonero ha visto per la prima volta le immagini del goal di Udogie con me presente. Ho vissuto la sua reazione di rabbia e di delusione in presa diretta: 'È impossibile che il VAR non abbia visto una cosa simile...'".

L'arbitraggio, in generale, è stato anche questa volta scadente.

"Sì, clamoroso il vantaggio non concesso al Milan con Messias nel primo tempo... Sto notando che tanti arbitri esperti dirigono in Serie B: ci sono in questo turno, per esempio, Doveri e Irrati. C'è da dire che il Milan ha subito diversi torti quest'anno: il caso dello Spezia è stato clamoroso, capita una volta ogni tantissimo".

Ha visto un Milan un po' in difficoltà fisica?

"Sta arrivando un po' di braccetto del tennista. Pioli non era molto soddisfatto della prestazione della squadra: il Milan avrebbe potuto vincere, ma avrebbe potuto anche perdere. Alcuni giocatori fondamentali per il Milan hanno dimostrato di non essere al meglio, come Tonali; Leao è stato tartassato dai difensori avversari, oltre a qualche altro giocatore che sta un po' tirando il fiato. Kessie? Su di lui vale un discorso psicologico, i tifosi, tra l'altro, non lo apprezzano più come prima. Anche a Salerno e con la Sampdoria il Milan non ha fatto benissimo, ma chissà che nel derby..."

...chissà che nel derby?

"Il Milan non inverta la rotta, così come successo in campionato. Anche l'Inter non sta attraversando un buon momento. La Coppa Italia, comunque, è altra cosa: è un derby e sarà una partita senza un pronostico chiaro. Forse, nella formazione rossonera, cambierei 2-3 uomini: qualcosa da cambiare ci sarà e qualche giocatore fisicamente non è al meglio. Ibrahimovic non recupera, Saelemaekers e Messias si alternano a destra e rientra Bennacer. Pioli cambierà, ma con la stessa intelaiatura".