esclusiva mn Borges (Record): "Il Milan? Soluzione perfetta per Joao, che aveva da tempo bisogno di un allenatore come Conceiçao"

Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato, Joao Felix ci ha messo pochissimo ad entrare nelle grazie non solo di Sergio Conceiçao ma anche e soprattutto dei tifosi rossoneri, ammaliati non solo dal gol in Coppa Italia contro la Roma ma anche dell'ottima prestazione del Castellani di sabato contro l'Empoli. Ma al Milan il portoghese potrà tornare ad essere quel talento cristallino che portà l'Atletico Madrid ad investire oltre 100 milioni di euro nell'estate del 2019? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Record Vasco Borges.

Pensi che al Milan Joao possa tornare ad essere il talento che abbiamo visto al Benfica?

"Il talento c'è tutto, ha lo stesso estro, la stessa magia, è ancora in grado di segnare gol come abbiamo visto la scorsa settimana contro la Roma. È tutta una questione di motivazione e coerenza. João ha bisogno di sentirsi importante, di essere titolare tutte le settimane, di essere protagonista in squadra e di sentirsi amato dai tifosi. In questo senso, il Milan sembra essere la soluzione perfetta per lui, al contrario del Chelsea, dove sembrava uno in più in quella grande rosa. Dipenderà molto da lui, ovviamente, e se riuscirà a mantenere quella costanza che sembra mancargli negli ultimi anni. Ma credo che il Milan sia la soluzione migliore per lui dopo il Benfica. Se inizierà a segnare e fare assist in queste prime settimane in rossonero, penso davvero che potrà essere di nuovo la versione vista in Portogallo".

Può Conceiçao essere l’allenatore giusto per Joao?

"Totalmente. Credo che Félix avesse bisogno da tempo di un allenatore come Sérgio Conceição. Innanzitutto perché Sérgio lo conosce e capisce cosa fare per tirare fuori il meglio da João. E soprattutto perché Sérgio è un motivatore naturale. Lui pretende tanto, ma i giocatori per lui sono come figli. Detto questo, è importante notare che Sérgio esige molto. Devi dare il 110% ogni giorno, in tutto, dal momento in cui entri nel centro di formazione fino alla tua uscita. Se Félix è disposto a fare questo, a essere sulla stessa barca di Sérgio, e credo che lo sia, Sérgio lo difenderà qualunque cosa accada e tirerà fuori il meglio da lui".

In quale ruolo Joao può dare il meglio? La seconda punta o il trequartista?

"Credo che la seconda punta sia la posizione migliore per lui. Questo è il ruolo che ha avuto per gran parte della stagione al Benfica, e João stesso ha già detto che il secondo attaccante è dove si sente più sicuro e decisivo. Bene anche da trequartista. Bocciata invece l'idea di farlo giocare come ala a sinistra".

Leao-Joao Felix può essere una coppia perfetta per il Milan?

"Ad entrambi piace essere protagonisti, questo è certo. Ma sì, penso che possano formare una grande coppia nell'attacco del Milan. Sono giocatori incredibili e ovviamente il fatto che siano entrambi portoghesi aiuta anche a sviluppare un legame speciale. E insieme a Giménez e Pulisic, penso che il Milan sia l'attacco più emozionante e gioioso da guardare da molti anni".

Crede che Joao possa restare al Milan anche la prossima stagione, è un giocatore da Milan?

"Penso davvero che il Milan sia perfetto per lui, perché ha una grande storia di giocatori con lo stesso talento e la stessa magia di João. Ha anche una cultura più simile al Portogallo che al Chelsea e persino all'Atletico o al Barça. Penso che si possa dire che sia felice di essere al Milan, anche i tifosi sono contenti che sia nel club, ci sono tutti gli ingredienti per essere un 'matrimonio felice' e che durerà più di sei mesi. Dipenderà molto da lui, se riuscirà a dimostrare coerenza oppure no".