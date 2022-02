ESCLUSIVA MN - Breda: "Pioli è incredibile, vi spiego com'è cambiato il suo gioco. Milan squadra più europea della Serie A"

Roberto Breda, ex capitano della Salernitana oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del prossimo Salernitana-Milan del 19 febbraio alle ore 20.45 e di tanto altro

Breda, lei nel 2003-2004 era capitano di una Salernitana guidata da un giovanissimo Stefano Pioli...

“Ricordo bene e penso che il mister sia cambiato molto nel tempo. Inizialmente giocava con il 4-4-2, sistema che adesso per necessità ha questi ripreso. La cosa che mi colpì fin da subito, anche se era alla sua prima esperienza in una prima squadra, era la chiarezza delle sue idee. Salerno fu un banco di prova impegnativo, quell’anno partivamo da ripescati in una Serie B a ventiquattro squadre ma fece un ottimo lavoro. L’ho seguito in tutti questi anni ed è maturato sotto tutti i punti di vista”.

Quale di questi in particolare?

“Prima giocava sull’avversario, adesso propone calcio e detta i tempi. Il gioco di Pioli è propositivo e moderno, il Milan è la squadra più europea del campionato”.

Come giudica il suo percorso da quando è arrivato al Milan?

“Incredibile. Sembrava dover affrontare un destino già assegnato con una squadra in enorme difficoltà e invece non è stato così. Ha fatto cambiare idea a tutti”

Per lo Scudetto ci sono anche i rossoneri?

“Sono lì, possono giocarsela. Hanno fatto un cammino importante e hanno il vantaggio di non giocare la Coppa in termini di energia. Per l’Inter sembrava una cavalcata e invece le cose si sono complicate dopo il derby”.

Lei è stato anche il capitano, nel ’98, di due storici incontri tra la Salernitana e il Milan

“Lì ricordo benissimo, un evento storico per Salerno nella massima serie dove segnai pure. Al ritorno a San Siro ma perdemmo in maniera rocambolesca. Proprio a Milano, tra Milan e Inter, perdemmo due partite giocando benissimo e forse retrocedemmo proprio in quell’occasione”.

Il pronostico per sabato è scontato?

“I valori in campo dicono questo ma all’Arechi, a prescindere da tutto, non è mai facile. I biglietti sono stati venduti in poco tempo e la Salernitana, se vuole nutrire ancora qualche speranza di salvezza, deve far punti con le big”.