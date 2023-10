esclusiva mn - Bucciantini: "Milan, reazione ottima dopo il derby. Può vincere lo scudetto"

vedi letture

Il Milan ha cambiato tanto quest'estate: molti sono i nuovi volti in campo che già si sono affermati nella formazione di Stefano Pioli. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, intervistato in esclusiva. Queste le sue parole circa il mondo Milan.

Volessimo stilare un bilancio della stagione e della proposta tattica del Milan, sin qui?

“Dal post Covid in poi, per mentalità e attitudine, il Milan è una squadra che, potenzialmente, potrebbe aggirarsi tranquillamente dagli 80 agli 85 punti in media a stagione. Se la domanda riguarda le possibilità che la squadra di Pioli possa vincere lo scudetto, la risposta è sì”.

Cosa è cambiato fronte Diavolo dalla batosta subita nel derby in poi?

“Pioli ha voltato pagina e ha subito trovato un nuovo equilibrio. La reazione è stata ottima. Inoltre sono convinto di un aspetto…”.

Prego.

“Sono convinto che il Milan abbia subito l’Inter perché, proprio per struttura, va in difficoltà contro squadre allestite come i nerazzurri. Non è stata una questione di condizione psicologica meno salda”.

Gli spunti tattici del Milan di Pioli che ti sono balzati più all’occhio in questa stagione?

“Il Milan possiede un assetto di gioco ben preciso. Pioli fa rendere al meglio i nuovi acquisti perché tutti questi rientrano nel campo di un piano complessivo, studiato e elaborato a tavolino”.

Da inizio stagione, i rossoneri sono costretti a fare a meno di un elemento fondamentale per Pioli come Bennacer…

“Hanno infatti perso per infortunio un titolare - Bennacer - e Pioli si è subito inventato altro. Lo ha sostituito con due centrocampisti che gli hanno consentito di trovare più frequenza e continuità nella metà campo avversaria, mantenendo, al contempo, continuità difensiva. Un risultato certamente non scontato, se parliamo di equilibri”.