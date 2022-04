ESCLUSIVA MN - Cammarata: “Origi può essere l’uomo giusto per il futuro. Leao trascini il Milan, Rebic? Quanti infortuni…”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex attaccante Fabrizio Cammarata ha risposto ai microfoni di MilanNews.it parlando dell’attualità rossonera e non solo in vista di Milan-Genoa di venerdì alle 20.45

Cammarata, Milan in difficoltà?

“Presto per dirlo. E’ vero che nelle ultime partite non è riuscito a segnare ma si parla perlopiù di episodi. Il Milan, in passato, ha dimostrato grande maturità e ora deve uscire da questo momento non facile. Detto questo, parliamo di un campionato talmente strano che tutte le protagoniste hanno vissuto fasi altalenanti”.

E’ un momento no per l’attacco o per tutta la fase offensiva?

“Quando si prendono e si fanno i gol le colpe vanno condivise e suddivise tra tutti i protagonisti. In avanti si sta facendo fatica ma non va buttata la croce solo sugli attaccanti”.

Il Genoa può essere l’avversario giusto per riprendere la marcia?

“I rossoblù non vivono un bel momento ma da quando è arrivato Blessin hanno acquisito grande temperamento. Il Milan, in ogni caso, non può più sbagliare”.

Gli infortuni, in attacco, stanno penalizzando oltremodo mister Pioli?

“Più che altro quelli di Rebic che non riesce a trovare continuità. Ibrahimovic stava rientrando e sarebbe stato importantissimo visto che Giroud è reduce da tante partite. Zlatan e il francese sono giocatori diversi che permettono agli esterni di rendere al meglio. Dovrà stringere i denti ancora il secondo che, tra l’altro, sta disputando una stagione di alto livello”.

Da Leao, in certe partite, si aspetta di più?

“Ha mezzi e potenzialità per trascinare la squadra e i compagni. Nonostante sia giovane deve caprie che con le sue qualità può fare la differenza soprattutto nelle difficoltà”.

Divock Origi è l’uomo giusto per il futuro?

“E’ un grande attaccante che gioca in un top team come il Liverpool. Può fare molto comodo al Milan”

Intervista di Peppe Gallozzi