Facciamo il punto sul mercato del Milan, che venerdì si è sbloccato ufficializzando Alvaro Morata. Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini:

Morata è il primo colpo del Milan. Cos'altro ci dobbiamo aspettare?

"Sicuramente faranno almeno altri tre acquisti. In attacco non si fermeranno solo a Morata, anche in virtù alla richiesta del Borussia Dortmund per Fullkrug che potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione. Giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Morata, però questa è una pista che io seguirei perché un altro attaccante lo fanno. Oggi è più di tutti Fullkrug".

Jovic può essere il sacrificato?

"Dipende anche da lui. Se dovesse arrivare Fullkrug non so se Jovic vorrà fare il terzo centravanti. E magari in questo caso il Milan potrebbe accontentarlo, poi chiaro che se non si concretizza la seconda punta allora Jovic resta".

A centrocampo qual è la situazione?

"Da tempo lavorano su Fofana, hanno il gradimento del giocatore ma anche un'idea di intesa su quello che potrebbe essere l'ingaggio. C'è da trovare l'accordo col Monaco, la cui richiesta mi sembra alta anche in virtù del contratto in scadenza nel 2025. Il Milan fa bene a non salire subito troppo per cercare di fare la trattativa. Se da una parte è vero che c'è l'esigenza di portare il giocatore il prima possibile a Fonseca, ma dall'altra parte è giusto prenderlo a condizioni economiche vantaggiose".

Samardzic è una pista percorribile?

"Dipende dal budget e da chi potrebbe uscire".

Arretriamo in difesa, obiettivo Pavlovic

"Come con Fofana c'è il gradimento del giocatore, col Salisburgo che dall'altra parte ha una richiesta alta, direi eccessiva per il valore. Ma è un vero obiettivo".

Hermoso è un'alternativa concreta?

"Sullo spagnolo il Napoli è avanti, dipende dalla trattativa che dovrebbe portare Ostigard al Rennes. Una volta ceduto il norvegese ci sarà l'affondo. Se non si concretizzerà il Milan è alla finestra".

È sfumato invece Emerson Royal. Milan a posto così sulla destra?

"Prematuro per dirlo. Se ci lavoravano è perché ravvisavano la necessità di fare un'operazione a destra, con un giocatore della fisicità di Théo Hernandez. Per cui può darsi che venga fuori qualche opportunità più avanti".

Capitolo cessioni, novità riguardo Daniel Maldini e Saelemaekers?

"Cose concrete non mi risultano. Secondo me uno dei due esce. Maldini ha bisogno di giocare, sarebbe importante per lui trovare una soluzione che glielo permetta. Saelemaekers potrebbe essere utile in questa rosa ma dipende da cosa vorrà fare lui".