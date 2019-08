ESCLUSIVA MN - Claudia Garcia: "Vedremo cosa succederà con Silva. A gennaio potrebbe esser ceduto. Leao si sta adattando velocemente"

Un portoghese che non riesce ad esser ceduto e uno che è arrivato e dal quale ci si aspetta tanto. André Silva e Rafael Leao si sono ritrovati a Milanello come compagni di squadra, ma con situazioni di mercato diametralmente opposte. Abbiamo affrontato il discorso con la giornalista Claudia Garcia, che in Italia collabora con Tuttosport e con la Rai.

Claudia Garcia, sembra proprio che A. Silva sia destinato a rimanere al Milan. Se lo aspettava?

“Non me lo aspettavo, anche se nulla è ancora scritto. Aspettiamo gli ultimi giorni, ma essendo fallita la trattativa con il Monaco, immaginavo che sarebbe stato difficile per lui lasciare il Milan a certe condizioni”.

Si mormora anche di frizioni tra il giocatore e Jorge Mendes. Crede a questi rumors?

“Non so se sia vero o meno, ma penso sia possibile perché Mendes si aspettava di più da parte di André Silva. Ma anche il ragazzo si aspettava più fiducia da parte del Milan. Due anni fa è stato pagato 40 milioni e non gli è mai stata data la fiducia per fare 3-4 partite in campionato. Per un centravanti è importante poter giocare con continuità. A Kalinic, ad esempio, sono state date più chance rispetto ad André. Secondo me avrebbero dovuto proteggere di più questo investimento facendolo giocare maggiormente in campionato”.

Qualora André dovesse rimanere, con quale spirito affronterà i prossimi mesi?

“Vediamo alla fine del mercato. Se lui rimarrà, lo farà con voglia di rivincita. Penso che lui possa ritagliarsi lo spazio come seconda punta. Non so se per recuperare la fiducia, avrebbe bisogno di giocare in campionato. Ma non so se accadrà”.

Pensa che a gennaio il Milan possa riprovare a venderlo?

“Credo di sì. Il Monaco penso che possa rimanere in vendita. A gennaio, se ci sarà l’occasione, penso proprio che lo venderanno”.

Che impressione le ha fatto Rafael Leao quando l’ha conosciuto?

“Impressione positiva. Non lo conoscevo. È un ragazzo molto sveglio e con le idee molto chiare su come si gioca in serie A e sta cercando di adattarsi il prima possibile per ritagliarsi il suo spazio. Lui è stato criticato dai tifosi dello Sporting per il fatto di essersene andato nel momento di difficoltà. Penso che il Milan faccia bene a puntare su di lui, perché ha gradi doti tecniche. Possiamo aspettarci tanto da lui, ma gli va data fiducia e bisogna avere pazienza. Lui sa che le critiche sono dietro l’angolo, ma credo che lui potrà fare bene”.