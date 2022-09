ESCLUSIVA MN - Colomba: "Giroud lascia sempre il segno. Maignan? Punto di forza"

Fonte: Peppe Gallozzi

Mister Franco Colomba ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera approfittando della sosta per le nazionali del campionato di Serie A che ripartirà nel weekend 1-2 ottobre. Di seguito le domande e le risposte:

Colomba, mentalmente il Milan come ritornerà in campo?

“Sicuramente non ridimensionato dall’ultima sconfitta con il Napoli. Quella gara poteva risolversi anche con un altro risultato visto ciò che è stato ampiamente prodotto. Sono le due formazioni che, attualmente, producono il calcio migliore in particolare con una manovra fluida e piacevole”.

I rossoneri a chi dovranno affidarsi nel corso della stagione?

“Intanto al gran collettivo che hanno formato, scendendo nei singoli a Leao, Theo Hernandez e Giroud un centravanti che in area di rigore lascia sempre il segno”.

Il Napoli sarà l’avversario per lo Scudetto?

“Presto, veramente presto per dirlo. Certo hanno trovato due, tre giocatori di livello riuscendo a sostituire partenze importanti come Koulibaly e Insigne. Certamente questi punti potrebbero pesare ma il campionato si giocherà su partite molto ravvicinate e sulla lunga pausa per il Mondiale”.

L’assenza di Maignan quanto peserà nell’economia del torneo?

“E’ un punto di forza perché sa trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Da quando è arrivato si è conquistato la fiducia di tutti. Detto questo, il Milan perde per un po’ un baluardo ma può contare su un portiere come Tatarusanu che è comunque affidabile e si è dimostrato valido ogni volta che è stato chiamato in causa”.

Cosa manca a De Ketelaere per incidere?

“Deve essere più sfrontato e meno timido. Sarebbe un errore comportarsi da ragazzino in mezzo agli adulti. I numeri per esplodere li ha tutti…”

