Costi: "Il Milan si sfalda alla prima difficoltà. Quest'estate il non attaccante..."

Il Milan ricade nel vortice delle sue insicurezze: la sconfitta per l'Atalanta, non tanto perché è arrivata ma per come è arrivata, ha riaperto la voragine sotto i piedi della squadra rossonera che ora ha perso nuovamente i punti di riferimento. Per parlare della gara di Bergamo e del futuro rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giandomenico Costi, ex calciatore del Diavolo.

Come ti spieghi la sconfitta del Milan contro l’Atalanta?

“Nel primo tempo è stato un buonissimo Milan, tatticamente ordinato, un pressing anche sviluppato in maniera logica. Poi si è sfaldato tutto…”.

Non è la prima volta che accade in questa stagione…

“In questa stagione, il Milan mi sembra si sfaldi troppo facilmente, alla prima difficoltà. Guardate che cosa è accaduto nel secondo tempo contro l’Atalanta: Lookman ha fatto pressoché tutto quello che ha voluto. A livello difensivo occorre maggiore concentrazione…”.

Con un mercato di gennaio valido, i rossoneri potrebbero rilanciarsi in chiave scudetto?

“È estremamente difficile. Io credo che, al Milan, sarebbe servito Thuram. Quest’estate non è stato affrontato seriamente il discorso attaccanti. Però penso una cosa…”.

Ossia?

“Che - per me - sulla carta, il Milan non dovrebbe fare chissà quale mercato, se non fosse per la situazione di classifica. L’organico dei rossoneri, attacco a parte, è da scudetto, parimenti a quello dell’Inter. Sta alla squadra, a livello psicologico, disputare le partite per tutti i 90’, non soltanto per un tempo. Altrimenti, i trofei non arrivano…”.