ESCLUSIVA MN - Crochet (RMC Sport): "Onana è un centrocampista di grande fisicità, il Milan ama queste caratteristiche"

Johann Crochet, corrispondente di RMC Sport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi su Jean Onana. Di seguito le domande e le risposte:

Crochet, Onana può essere un profilo giusto per i rossoneri?

“Parliamo sicuramente di un centrocampista con grande fisicità e sappiamo che il Milan ama queste caratteristiche soprattutto nella zona nevralgica del campo. Tuttavia, nonostante tanti esempi che vadano in questo senso, resto un po’ sorpreso”.

In che senso?

“Non so se Onana è pronto a fare un salto del genere da una realtà come il Bordeaux ad una come il Milan che vuole primeggiare in Italia e far bene anche in Europa. Dovrà essere bravo lui a dimostrare di valere l’interesse dei rossoneri”.

Non la vede un’operazione sulla falsariga di quella già avvenuta con Adli?

“Adlì era più pronto e mentalmente più maturo. Come bagaglio di esperienza era messo meglio e anche a livello tecnico gli addetti ai lavori avevano già previsto un salto del genere per lui”.

Hanno inciso i buoni rapporti tra le società?

“Sicuramente sì, ora starà al ragazzo qualora dovesse concretizzarsi il passaggio giocarsi le sue carte”.

Lei su chi si sarebbe orientato?

"Raphael Onyedika del Midtjylland lo avrei ritenuto più pronto per l’arrivo a Milanello. È probabile anche che Onana sia una sorta di Piano B come spesso accade in queste occasioni…”

Intervista di Peppe Gallozzi