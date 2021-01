ESCLUSIVA MN - Dall'Inghilterra, Kinsella: "Tomori è veloce e tecnico. La formula per convincere il Chelsea c'è..."

Per commentare l'interesse del Milan per Fikayo Tomori, giovane difensore centrale inglese, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Nizaar Kinsella, corrispondente di Goal.com per il Chelsea e tutto quello che orbita intorno al mondo Blues.

Cosa ci può dire dell'interesse del Milan per Tomori? Su che tipo di operazione stanno lavorando i due club? "Dovrebbe trattarsi di un prestito secco, Lampard non vuole affatto perderlo definitivamente. Magari una buona offerta potrebbe far vacillare il Chelsea, ma credo che sia molto difficile. I Blues sarebbero contenti di cederlo in prestito: credono molto in lui ma attualmente ci sono davvero tanti difensori centrali in rosa".

Tomori è un ragazzo giovane e talentuoso, ma probabilmente non tutti lo conoscono. Può raccontarci in breve che giocatore è? "Tomori non è particolarmente roccioso ma è incredibilmente veloce e un giocatore abile nei passaggi. Tecnicamente è molto dotato e può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro. Può essere anche adattato come terzino destro ma sicuramente non è il ruolo migliore per lui. Prima di arrivare al Chelsea la scorsa stagione è stato il giocatore dell'anno al Derby County. All'inizio ha giocato molto ma dopo una brutta prestazione contro il Bournemouth non è stato più utilizzato".

di Manuel Del Vecchio