ESCLUSIVA MN - Dalot: "Grazie a Pioli sono un difensore migliore: ero felicissimo quando hanno vinto il campionato"

L'ex giocatore del Milan Diogo Dalot, in rossonero nella stagione 2020/2021 in prestito dal Manchester United, è stato raggiunto in esclusiva dai microfoni di MilanNews.it al termine della gara vinta ad Old Trafford dai Red Devils contro l'Arsenal, per 3-1. Queste le parole del terzino portoghese.

Diogo, con il Milan 33 partite che ti hanno permesso di diventare il terzino titolare del Manchester United in Premier League. In cosa sei migliorato durante la tua esperienza italiana nel 2020/2021?

"In Italia ho trascorso un’annata fantastica. Con Pioli sono cresciuto tanto soprattutto dal punto di vista della mentalità. Se sono un difensore migliore lo devo a lui. Il calcio italiano è diverso dalla Premier League e ho dovuto adattarmi in un solo anno e giocare in Serie A mi ha aiutato tantissimo. Il minutaggio negli ultimi due anni qui a Manchester è cresciuto e di conseguenza anche l’autostima".

Con Davide Calabria hai dovuto lottare per una maglia da titolare. Non semplice.

"In un club come il Milan la concorrenza deve esserci perché le più grandi squadre hanno sempre due giocatori per ogni posizione. Io ho imparato molto da Davide e questo fu la prova della qualità della rosa del Milan. Ero felicissimo che abbiano vinto il campionato l’anno scorso perché i rossoneri sono una squadra fantastica".

Ci racconti Zlatan?

"Grande giocatore con una grande mentalità vincente. E grazie a lui ho imparato tanto".

E’ vero che ti sarebbe piaciuto rimanere nell’estate 2021?

"Il Milan è un grandissimo club e ho amato la stagione in rossonero. Però non dipendeva solo da me…alla fine ho deciso di rimanere allo United ed è stata la decisione giusta".