ESCLUSIVA MN - Di Gennaro: "De Ketelaere, ci vuole tempo. Loftus-Cheek può essere utile al Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito al mercato estivo del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Davide Di Gennaro, ex calciatore rossonero, nonché ex compagno del centrocampista serbo tra le fila della Lazio (nelle stagioni 2017-2018 e 2020-2021).

Come vedresti Milinkovic-Savic nel Milan di Pioli?

“Ci ho giocato insieme e gli ho visto fare sempre cose fuori dal normale. Ovvio che lo vedrei benissimo. Negli anni è sempre stato accostato a vari top club. Non reputo tutto ciò casuale”.

Lo consoci personalmente: per quali ragioni, tuttavia, è calato di rendimento nella stagione corrente con la Lazio?

“Beh, calato di rendimento: io ricordo tanti suoi gol e assist. Ricordo che era molto attaccato alla Lazio e che aveva addirittura preso casa a Roma. Forse è fisiologicamente finito un ciclo e, mentalmente, è indirizzato verso il cambiamento. Ma, a livello di professionalità, non si discute”.

Ti aspettavi qualcosa in più dal Milan in questa stagione?

“Credo che lo scorso anno lo scudetto sia stato un miracolo. Il Milan ha certamente un organico attrezzato, ma ci vuole tempo per far crescere la base giovane che lo compone. Inoltre qualche acquisto non ha reso all’altezza delle aspettative”.

Tra essi, figura De Ketelaere. Merita una seconda chance con il Milan

“Io mi fido di Maldini, che ha deciso di portarlo in rossonero, compiendo un investimento significativo. Con tutto il rispetto per la sua ex squadra, però un conto è vestire la maglia del Bruges, un altro quella del Milan. Come dicevamo prima, è molto giovane e bisogna dargli tempo”.

Pare essere praticamente fatta per Kamada, proveniente dall’Eintracht Francoforte. Quale impatto ne prospetti sul Milan e sulla Serie A?

“Quando un club come il Milan ti vuole fortemente, è perché possiedi un valore importante. Ovvio che poi devi essere in grado di dimostrare il tuo valore sul campo”.

I rossoneri cominceranno la prossima stagione senza Bennacer. Occorre necessariamente un centrocampista in più? Come giudicheresti eventualmente il profilo Loftus-Cheek?

“Ho letto del suo nome e, a livello internazionale, credo abbia tutte le credenziali per essere utile al Milan. Poi io penso sempre che il campo sia il solo e unico giudice supremo”.

Lo hai affrontato tante volte da avversario. Quale futuro immagini per Ibrahimovic?

“Io penso che un campione come lui debba decidere in piena autonomia. È chiaro che, con lui, il discorso è differente rispetto a qualsiasi altro calciatore. Mi sembra normale”.

Come vedresti Zaniolo in rossonero?

“Non ne discuto il talento, ma credo che il Milan dovrebbe avere come maggiore prerogativa l’acquisto di un centravanti, possibilmente giovane, che dia il giusto ricambio a Giroud”.