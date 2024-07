esclusiva mn Espina (As): "Emerson per esplosività come Théo. Cardoso via per più di 15 milioni"

vedi letture

Il Milan 2024/25 ha pescato dalla Spagna e potrebbe continuare a farlo: Johnny Cardoso del Betis è l'ultimo della lista, nel frattempo un ex biancoverde come Emerson Royal è sempre più vicino. Ed è già arrivato Alvaro Morata. Per saperne di più abbiamo contattato José Antonio Espina, collega di As, che è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it.

Come valuti gli Europei di Morata? Pensi che sia il miglior attaccante della Spagna oggi tra gli attaccanti?

"Il suo Europeo non è stato dei migliori sotto porta, ma non c'è dubbio che il suo lavoro difensivo e il modo in cui teneva impegnati i difensori centrali abbia aiutato Yamal e Nico Williams a brillare. Non riesco a trovare nessun 9 spagnolo migliore di lui. Magari Joselu ma è un attaccante con caratteristiche diverse".

Il giocatore ha avuto qualche problema con i media spagnoli, dicendo che è molto difficile per lui essere felice in Spagna

"In verità, salvo alcune eccezioni, i media spagnoli sono stati molto rispettosi nei suoi confronti. In quest'era di social network, alcuni giocatori confondono le cose. È vero che ci sono anche giornalisti irrispettosi che sembrano scrivere sui social network".

Pensi che possa ancora fare la differenza in una grande squadra come il Milan?

"Conosce molto bene la Serie A ed è un campionato adatto a lui. E credo che possa segnare ancora in qualsiasi momento. Inoltre, nonostante sia già sulla trentina, è un giocatore estremamente professionale, che si è preso e si prende molta cura di se stesso. Per questo mi aspetto ancora diversi anni al top della forma".

Emerson Royal è vicino al Milan, hai potuto vederlo nelle sue stagioni al Betis dove si è ben disimpegnato, mentre al Tottenham non ha del tutto rispettato le attese. Che ricordi hai delle sue prestazioni in biancoverde?

"Emerson ai tempi del Betis impressionò soprattutto per le sue qualità fisiche. Penso che il Tottenham, e ci sono numerosi esempi ultimamente, abbia svalutato parecchi giocatori negli ultimi anni. Per esplosività e modo di giocare, Emerson è simile a Théo, anche se a destra".

La sua esperienza al Barcellona è stata brevissima

"Il Barcellona lo ha venduto perché automaticamente guadagnava. Lo hanno comprato insieme al Betis, quindi l'idea era quella di venderlo velocemente".

Un nome nuovo per il mercato del Milan è un altro giocatore del Milan: Johnny Cardoso. Che tipo di giocatore è?

"Johnny Cardoso ha avuto buoni primi mesi al Betis, ma deve ancora dimostrare tante cose per giocare in una grande squadra. Veniva da un altro campionato, con un altro ritmo e con un'altra preparazione. Per una valutazione migliore servirà vederlo all'opera dall'inizio di una stagione".

Pensi che il Betis possa privarsi di lui?

"Il Betis ha bisogno di vendere. Se arriva un'offerta superiore a 15 milioni lo venderanno".