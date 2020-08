ESCLUSIVA MN - Gago (OndaCero): “Reina vicino al Valencia: ecco cosa manca. Deulofeu-Milan possibile”

Pepe Reina è vicino al Valencia. La redazione di MilanNews.it per approfondire la trattativa ha contattato Mario Gago di Onda Cero, giornalista di Valencia.

Ti aspetti che in tempi brevi possa chiudersi Reina al Valencia?

“L’operazione Reina al Valencia sembra davvero vicina, la soluzione piace tanto sia al giocatore che alla dirigenza del club spagnolo. Una cosa imprescindibile per attuar il trasferimento è che il portiere arrivi gratis al Mestalla, soltanto così potrà arrivare ma non pare che il Milan faccia problemi su questo fronte. Pepe verrebbe a sostituire Jasper Cillesen che attualmente ha un ingaggio molto alto (vicino a 5 milioni di euro) e quindi l'altro requisito indispensabile è che il portiere olandese trovi un'altra squadra, ma non sembra neanche così difficile visto che comunque ha un buon mercato”.

Cosa manca per l'accordo finale?

“A quanto ci risulta l'accordo è vicino ma non è chiuso. Reina arriva solo se esce Cillesen. Pepe vuole almeno due anni e anche un stipendio vicino ai 3 milioni di euro (gli stessi che prende in rossonero). Troppi per un club che deve tagliare il costo della rosa di almeno 90 milioni di euro. Se il Valencia vuole Reina deve agire in fretta perché dall'ambiente del giocatore filtra che ci sono altre due opzioni interessanti. Il Valencia ha messo limite salariale di 2,8 milloni di euro all’anno, e quindi l’offerta per Reina sarebbe intorno ai 2 milioni e qualcosa”.

Ieri avete intervistato Deulofeu, pensi che possa tornare in rossonero?

“Gerard ha spiegato a Onda Cero che sta cercando un’opzione fuori del Watford e che il Milan sarebbe una preferenza nel caso Massara e Maldini fossero interessati. Deulofeu è un profilo interessante per questa squadra, è un giocatore con grande capacità di dribblare e fare assist per Ibra o Rebic. Se le parti si mettono d'accordo potrebbe essere un acquisto interessante per Pioli”.

di Antonio Vitiello