Grandesso: "Scetticismo inspiegabile su Fonseca. A Lille gran gioco e giovani valorizzati"

Inizia l'era Fonseca al Milan. Ne abbiamo parlato col collega Alessandro Grandesso, corrispondente dalla Francia per la Gazzetta dello Sport che lo ha seguito con attenzione nei suoi due anni al Lille. In esclusiva per MilanNews.it.

Alessandro Grandesso, come valuti il percorso di Paulo Fonseca in questi due anni al Lille?

"Il percorso fatto dice che quando il Lille prima dell'arrivo di Fonseca veniva da un 10° posto in classifica. E nei suoi due anni ha condotto la squadra prima al 5° e poi al 4° posto in classifica. Una squadra cresciuta anche a livello di personalità, col tecnico che ha sviluppato un gioco fra i migliori visti in questi due anni in Francia. Inoltre ci sono stati dei miglioramenti anche dal punto di vista difensivo: 10 reti subite in meno rispetto alla passata stagione. In definitiva gli indici sono positivi per un club che è sì buono ma non un top club".

La tifoseria del Milan non è particolarmente entusiasta del suo arrivo, per usare un eufemismo. L'esperienza alla Roma e la poca conoscenza di molti della Ligue 1 ha inciso?

"Scetticismo inspiegabile. Credo che non tutto dell'esperienza della Roma sia da buttare. Era un periodo particolare e si sa che la Roma è parecchio complessa da gestire. E magari chi critica lo fa pur non avendo seguito sufficientemente il campionato francese, dove ha fatto bene in un torneo magari meno tattico di quello italiano ma sicuramente più fisico e veloce. Io dico che se Fonseca trova l'ambiente giusto può fare bene".

La valorizzazione dei giovani è un parametro che in dirigenza Milan hanno ritenuto importante

"Fonseca ha fatto molto bene in merito, con regole chiare, disciplina e idee ben definite. Il giovane per eccellenza è Leny Yoro, 18 anni, seguito dai grandi club europei. Fonseca ha impostato la difesa su di lui e questo è indicativo su come il portoghese intenda il calcio. Ma di fatto grazie a lui sono migliorati tantissimi giocatori: penso a Jonathan David, a Edon Zhegrova, a Yusuf Yazici. Come detto: se messo nelle condizioni giuste può far bene. Merita fiducia"

Il Milan guarda a Lille non solo l'allenatore ma anche i giocatori: su tutti Tiago Santos

"Altro giovane lanciato da Fonseca. È migliorato tantissimo e lui stesso ha raccontato di aver acquisito maggiori competenze tattiche grazie al lavoro fatto col tecnico. Giocatore sicuramente tra i più interessanti".

Non gioca a Lille, ma restiamo in Ligue 1: Youssuf Fofana è l'uomo giusto per il Milan?

"Parliamo di un nazionale francese, convocato da Deschamps per gli Europei. Siamo a livelli molto, molto alti. È stato il leader del Monaco vice-campione di Francia, è maturato e oggi può trovare spazio anche in un club come il Milan. Ha caratteristiche fisiche ottime ed è capace di segnare qualche gol. Un centrocampista completo, quello visto quest'anno. Certo, resta da vedere se riuscirà a confermarsi facendo il salto in un altro club e in un altro campionato ma se è quello visto quest'anno è un giocatore che può fare benissimo".