ESCLUSIVA MN - Ielpo: "Leao ha bisogno di spazi: credo voglia rinnovare ma... Stadio? Sala non ha fatto niente per sei anni"

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Ielpo ha approfittato della sosta per le nazionali per commentare il momento del Milan e le future gare contro il Napoli, senza tralasciare la questione Leao e quella sul nuovo stadio a La Maura. Le sue dichiarazioni.

Cardinale a Milano. Il Milan vuole continuare da solo verso La Maura: come giudica questa decisione?

“Mi sembra che sia evidente che la nuova proprietà voglia dare un’accelerata decisiva all’argomento ed è altrettanto evidente che il progetto condiviso con l’Inter, per varie ragioni, faccia fatica a decollare. La mossa di La Maura è una mossa fatta per accelerare il tutto. Poi se sarà quella definitiva, se si possa fare, questo non si può sapere: credo neanche Cardinale. In Italia sai quando inizi e come inizi ma non sai quando vai a finire: conosciamo i vincoli che ci sono”

C’è il rischio che Cardinale possa stufarsi?

“Non credo che Cardinale possa stufarsi. Se San Siro non si può fare si va a La Maura, se La Maura non si può fare si andrà a Sesto o Rozzano e San Donato. Credo che si voglia dare un’accelerata definitiva. Sala dice di volere il progetto entro quindici giorni ma è sei anni che non fa niente: è il gioco delle parti”

Cambio modulo. Il ritorno alla difesa a 4 può essere davvero la risoluzione dei problemi del Milan?

“A quattro si giocava ma si è andati anche in crisi, risolvendo i problemi andando a tre. Cambiare di nuovo e farlo contro il Napoli forse non è la partita ideale dopo la sosta con tutti i giocatori fuori e contro la squadra forse più forte d’Europa. Io credo che più che i moduli contano i giocatori: vanno messi nella condizione di giocare nel modo migliore e schierati quelli più cattivi da un punto di vista sportivo. In questo senso Calabria deve giocare e con lui quelli con più spirito sono: Maignan, Kalulu, Giroud, Tonali, Theo e Krunic”

Leao a secco da due mesi: cosa serve a Rafa per rimanere concentrato sul campo?

“La bravura dell’allenatore è esaltare i pregi dei propri giocatori e nasconderne i difetti. Leao è un giocatore umorale ed è evidente che ha bisogno di spazi e non può muoversi come un attaccante in spazi stretti. Era abituato a fare una cosa che non gli piaceva, tornare indietro, ma poi fare una cosa che gli piaceva tantissimo, andare subito in possesso di palla, staccandosi dal marcatore e con 40 metri di campo davanti. Questo esaltava le sue doti fisiche e tecniche. Messo da punta sta lì ad aspettare la palla e non sa farlo bene: deve partire da lontano”

Rinnoverà?