ESCLUSIVA MN - Jimmy Briand: "Adli è forte mentalmente, troverà il suo spazio. Maignan è tra i cinque portieri più forti al mondo"

Jimmy Briand è un ex attaccante francese che in Ligue 1 ha messo ha segno la bellezza di 102 gol in 483 con le maglie di Lione, Rennes, Guingamp e Bordeaux. Avendo appeso gli scarpini al chiodo un mese fa, l’ex punta della nazionale francese ha parlato ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue parole:

Monsieur Briand, lei ha giocato tre anni con Yacine Adli al Bordeaux, dal 2019 alla scorsa estate. Qual è la sua opinione del nuovo acquisto rossonero che sta faticando a trovare spazio a Milano? Per Yacine appena 114 minuti in campo in Serie A…

"Yacine è un giocatore giovanissimo con un enorme potenziale, ha tanta qualità. Adesso è arrivato in una grande squadra con tanti campioni come il Milan. E il club deve lasciargli il tempo per prendere confidenza con l'ambiente. Anche al Bordeaux ha avuto bisogno di tempo per adattarsi all’inizio. Io sono sicuro che Adli farà la fortuna del Milan in futuro".

Ancora non si è capito dove rende meglio: da mediano, trequartista o playmaker. Lei che è stato suo compagno di squadra per tre anni al Girondins de Bordeaux che ne pensa?

"Lui è un giocatore che fa giocare bene la sua squadra, quindi può giocare dietro l'attaccante ma anche più basso. Non so quale sia la sua miglior posizione ma ad Adli piace fare il mediano. E grazie alla sua tecnica sopraffina può davvero giocare ovunque. Aveva fatto un’ottima preparazione con il Milan, ora non sta trovando spazio. Deve avere pazienza e continuare a lavorare, poi sono sicuro che dimostrerà le sue qualità anche in Italia".

Ha la forza mentale per superare questo momento difficilissimo?

"Assolutamente sì. Yacine ha un buon stato d'animo ed è molto forte mentalmente. Con un po' di pazienza e tanto lavoro prima o poi gli verrà data un’opportunità e sono sicuro che la coglierà."

Per tanti appassionati di calcio invece Mike Maignan è già il più forte portiere francese...

“Fa parte dei migliori portieri francesi, ma non solo. Secondo me è tra i cinque portieri più forti al mondo. Poi noi in Francia siamo molto fortunati di avere due grandi portieri come Mike e Hugo Lloris in nazionale. E non ci sono dubbi che Maignan sia il futuro della nazionale francese".

In Francia avete avuto Fabien Barthez dal 1998 al 2006, poi Hugo Lloris dal 2010 ad oggi. Entrambi hanno dominato due ere, vincendo un Mondiale. Secondo lei, Maignan è il loro erede e può essere il titolare dei Bleus per tanti anni?

"In Francia abbiamo avuto grandi portieri come Hugo Lloris ma anche Mandanda, non dimentichiamolo. Qui viene fatto un ottimo lavoro con i portieri. La scuola francese dei portieri è top. Quindi sì, Mike rappresenta la continuità tra i pali per il nostro paese, il logico erede di Lloris".

Maignan è ancora dietro Lloris nelle gerarchie, Giroud non è detto che al Mondiale ci andrà. Il Milan ha tanti francesi ma forse Theo Hernandez sarà l'unico titolare al Mondiale?

“Penso di sì. Però Mike e Olivier sono due giocatori importanti che potranno dare tanto al gruppo. E io spero davvero che Giroud venga convocato per il Qatar...".

Ma alla fine Deschamps cosa farà?

"Questo non lo sa nessuno. Ma come tutti sappiamo ogni volta che Olivier è stato convocato in nazionale ha dimostrato di avere le qualità giuste e di essere importante per la Francia. Mi auguro che salirà sull'aereo perché è una grande risorsa per tutta la squadra".

A quasi 24 anni giocava ancora nel Tours in Ligue 2, a 36 è il titolare del Milan.

"La sua ascesa rispecchia l'uomo che è. Lui è uno che non molla mai e ha uno stato d'animo incredibile. Ci ha messo un po' di tempo per arrivare in alto e questo lo ha portato a fare una carriera eccezionale".

Ma è vero che lei poteva andare al Milan?

“Sì, ero vicino al Milan ma non ricordo che anno era. Però non ho nessun rimpianto".