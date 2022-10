ESCLUSIVA MN - Krépin Diatta (ex Bruges): "Il Milan deve avere pazienza con De Ketelaere. Fidatevi di me: è un top e farà tanti gol”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex giocatore del Club Bruges Krépin Diatta ha parlato in esclusiva a MilanNews.it sulle difficoltà incontrate in questo inizio di stagione da Charles De Ketelaere in rossonero. E l’ala destra, ora in forza in Francia al Monaco, non ha dubbi che il nuovo trequartista belga di Stefano Pioli farà vedere tutte le sue qualità.

Krépin, lei è stato compagno di squadra di Charles de Ketelaere al Bruges per una stagione e mezzo, dal 2019 a gennaio 2021. L’ha visto debuttare in prima squadra ed esplodere al Jan Breydelstadion prima che si trasferì al Monaco. Viste le difficoltà incontrate al Milan in questo inizio di stagione, che consigli si sentirebbe in grado di dargli?

“Charles è un giocatore con molto talento che lavora molto per la squadra. Ma attualmente per lui non è facile perché è in un nuovo club ed il campionato in questo è la Serie A. I tifosi del Milan devono avere pazienza. Io però credo tanto in lui, sono convinto che si sbloccherà e farà tanti gol. Questo è sicuro".

Com’è giocare insieme a lui? Facile o difficile?

“Giocare con Charles è facile, molto facile. Lui possiede tecnica e finezza di piede, non poco. Milanisti, abbiate pazienza: farà tanti gol".

Tanti pensano che passare dalla Jupiler Pro League alla Serie A sia stato troppo prematuro.

“No, perché se il Milan l’ha preso significa che lo ritenevano pronto per il grande salto. E in rossonero farà bene, fidatevi di me".