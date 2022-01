ESCLUSIVA MN - Lieto (Kicker): "Thiaw-Milan si potrebbe chiudere a 5 milioni, Schalke in difficoltà economica"

L'ultimo nome accostato al Milan per quanto riguarda il nuovo difensore da acquistare in questa sessione di mercato è Malick Thiaw, 20enne centrale tedesco di origini finlandese in forza allo Schalke04. La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva, a tal proposito, Toni Lieto, corrispondente per la squadra di Gelsenkirchen per l'autorevole testata sportiva tedesca Kicker.

Trova conferme anche in Germania l'interesse del Milan per Thiaw?

"L'interesse del Milan per Thiaw è concreto; il giocatore ha un contratto con lo Schalke04 fino al 2024 firmato nel 2020, ma potrebbe partire anche subito con un'offerta congrua. Ieri Thiaw non era presente all'allenamento con la squadra per una 'gestione dei carichi di lavoro': non è una falsità, come è altrettanto vero che ci siano trattative in corso per lui".

Thiaw sarebbe pronto al grande salto in Serie A? Quali sono le sue caratteristiche migliori?

"Secondo me è un giocatore che potrebbe non soffrire troppo il salto dalla ZweiteLiga (la Serie B tedesca, ndr) alla Serie A e l'eventuale chiusura in positivo della trattativa potrebbe essere un affare per entrambi i club: il Milan si assicurerebbe un giocatore calmo, affidabile, soprattutto giovane e in crescita con ancora tanto potenziale da esprimere, mentre lo Schalke risolverebbe parte delle sue grandi difficoltà finanziari; il club tedesco ha già il sostituto: è Marius Lode, al quale si aggiunge il recupero dopo un lungo infortunio di Salif Sané. Poi, è chiaro: il Milan è un'opzione molto attraente per Thiaw, anche se adesso gioca comunque in un club prestigioso...".

Lo Schalke04 vorrebbe 8-10 milioni di euro per Thiaw: troppi per il Milan. Si potrebbe chiudere a cifre inferiori?

"Penso che si potrebbe chiudere in questa sessione intorno ai 5 milioni di euro. Lo Schalke si trova in una situazione finanziaria molto difficile, con debiti per circa 200 milioni di euro. Certo, vorrebbero avere dieci milioni per il giocatore, ma d'altra parte va analizzato tutto... Cinque milioni sarebbero una somma che li farebbe pensare, soprattutto studiando una formula interessante come un prestito con diritto".