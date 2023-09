esclusiva mn - Locorotondo (Opta): "Milan favorito col Newcastle ma occhio a Barnes. Tonali? Niente fischi"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.

Andrea, domani parte la Champions League per i rossoneri, in programma c'è Milan-Newcastle domani. Chi vedi favorito?

​"Due percorsi diversi, due inizi di stagione diametralmente opposti. Eppure, Milan e Newcastle sembrano essere accomunati dall’obiettivo di dover dire la propria in Europa per confermare la propria identità, i rossoneri, e crearsene una oltre la terra d’Albione, i bianconeri. Cominciando dagli ospiti: due sole vittorie in cinque gare di Premier League. Non esattamente il cammino iniziale che i tifosi Magpies si aspettavano dopo essersi stropicciati gli occhi per tutta la stagione scorsa; per quanto c’è da dire che sul finale della scorsa stagione gli uomini di Howe sembravano aver finito la benzina. Occhio però a contestualizzare i dati. Il Newcastle ha avuto un calendario difficile fin qui con Manchester City (A), Liverpool (H) e Brighton (A), probabilmente le squadre che potranno finire ai primi tre posti della classifica finale di Premier. Tre sconfitte che a mio avviso hanno ridimensionato i sogni di finire nuovamente nella Top4.

Dall’altra parte un Milan che non ha avuto molto tempo per “leccarsi le ferite” da derby. Tuttavia, la combinazione San Siro + Notte Europea giunge a pennello per i rossoneri, che in queste serate di Champions hanno già dimostrato di poter essere protagonisti in positivo, sapendo che dall’altra parte c’è una squadra sì forte, ma con molti giocatori al debutto in questa competizione prestigiosa. Pertanto, vedo favorito il Milan."



Questa sfida contro i Magpies arriva nel peggior momento per i rossoneri dopo la batosta nel derby?

"Non necessariamente. È vero, a nessuno fa piacere perdere un derby. Figuriamoci con lo scarto con cui i rossoneri sono stati battuti. Tuttavia, il cammino degli uomini di Pioli secondo me è al momento positivo. Parliamo comunque di un Milan che è terzo in classifica e siamo comunque solo alla quarta giornata di campionato. Per il percorso che il Milan di Pioli sta facendo, credo che i rossoneri abbiano più maturità nel metabolizzare una sconfitta come quella del derby e ripartire dalle cose positive viste pre-sosta nazionali. Ho fiducia nel fatto che, il campo poi ce lo dirà ovviamente, almeno psicologicamente il Milan ci sarà e sarà pronto ad affrontare una squadra che, come detto prima, affronta la Champions League con tanti giocatori alla loro “prima volta”. San Siro potrebbe far tremar le gambe a più di qualcuno…"



Harvey Barnes può impensierire la catena di destra, composta da Loftus-Cheek e Calabria?

"Harvey è un ragazzo eccezionale. E sì, potrebbe creare più di qualche grattacapo sulla fascia destra del Milan. Ho avuto il piacere di vederlo crescere tra le fila del Leicester (squadra che seguo per Opta dal 2019, nda) e sono davvero contento che sia arrivato a disputare una partita di Champions League. Se lo merita. Barnes è la classica ala mancina a cui piace tagliare dentro l’area una volta arrivato negli ultimi 25 metri: dove molti giocatori convergono per attaccare l’area, lui invece continua verso il fondo per poi entrare dal fondo in area e servire le punte. Senza palla, è ottimo negli inserimenti. Il tiro a giro sul secondo palo la sua arma migliore. Credo che Loftus-Cheek dovrà aiutare tantissimo Calabria per facilitargli il lavoro di marcatura e lettura."



Sandro Tonali tornerà a San Siro per la prima volta da avversario. Come giudichi il suo inizio di stagione in Premier? E come verrà accolto secondo te dai tifosi ?

"Credo che gran parte della tifoseria milanista nutra ancora sentimenti d’amore per il ragazzo. Non credo avrà un’accoglienza “da incubo”. Il suo inizio di stagione è stato sufficiente. Forse segnare all’esordio ha un po’ “esaltato” i tifosi del Newcastle e creato aspettative maggiori sul ragazzo. Tonali non è un goleador, lo sappiamo, ma è uno che sa far girare la squadra. In un campionato per lui nuovo, molto fisico e veloce come è quello della Premier occorre tempo per ambientarsi (non tutti i giocatori sono come Haaland) e, ripeto, il calendario delle Magpies non ha di certo aiutato il talento bresciano a integrarsi a pieno ritmo nel gioco di Howe con i dovuti tempi. Quando devi affrontare City, Liverpool e Brighton uno dopo l’altro devi andare sempre a mille. Quindi, finora, sufficiente."

Botman era ad un passo dal Milan. Viste le difficoltà di Kalulu e Kjaer la scorsa stagione e le amnesie di Tomori, l'olandese avrebbe fatto comodo secondo te?

"Sì. Decisamente. Sappiamo benissimo che la volontà del giocatore è stata decisiva per il colpo di coda nel calciomercato della scorsa stagione. Una scelta che per molti fu incomprensibile all’epoca, ma che alla fine ha dato ragione al ragazzo che sta giocando in maniera egregia in Premier, rispettando le attese. Quindi sì, un difensore come Botman lo prendo sempre nella mia squadra. Ha tempismo, sa leggere bene la corsa dell’attaccante riuscendo a intervenire spesso in modo pulito sul pallone. Non solo, ha fisico per tenere a bada avversari più “piazzati”, forse pecca nella velocità ma, come detto, a volte non gli serve nemmeno correre perché si trova al posto giusto un attimo prima dell’attaccante. Questo però comporta, a volte dei rischi, e se gli attaccanti del Milan ne sapranno approfittare sarà sicuramente interessante per i rossoneri."



Quali sono i giocatori dei Magpies da tenere d’occhio?

​"Oltre ai già citati Botman, Tonali e Barnes - che probabilmente potrebbe entrare a partita in corso, perché Howe dovrebbe preferirgli Gordon - direi sicuramente Almiron. Se in giornata, il paraguaiano può essere davvero una spina nel fianco con i suoi dribbling. Da tenere d’occhio, ovviamente, anche Isak alla sua seconda presenza in Champions League."